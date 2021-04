Instantâneos ou quase (44)

Teoria e real

Para o juiz Ivo Rosa, Santos Silva é o agente corruptor e não testa de ferro de Sócrates. Em teoria, até poderia ser possível. Só que não bate certo com as conversas dos dois homens nas escutas telefónicas que todos ouvimos. Ali é Sócrates que manda.



Mega I

Confesso que fico estarrecido quando vejo nos jornais que o PS e o PSD querem acabar com os megaprocessos. Como se fosse algo que pudesse ser feito por decreto, esquecendo as próprias dinâmicas das investigações e o número de envolvidos.



Mega II

Acham que processos gigantes como o Face Oculta, BPN, BPP, Universidade Independente, Furacão não deram bons resultados finais? Demoram muito tempo? E se tivessem mais meios e menos expedientes dilatórios?