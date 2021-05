Instantâneos ou quase (47)

Culpa alheia

Uma sondagem garante que 2/3 dos inquiridos não confiam nos tribunais, um vasto grupo acima dos 42% não acredita nos media, no Ministério Público, nos partidos em geral. Isto diz muito sobre o País que somos, mas também sobre os... portugueses.



Sentenças

Há cada vez mais jornalistas que ficam à porta dos julgamentos. O caso Selminho, do presidente da autarquia, é só mais um exemplo. Não há lugar para o jornalismo dizem os srs. juízes, porque as salas são pequenas. Organizem-se e deixem-se de tangas, pois. Marcassem com tempo novos espaços.



Pobrezitos

Agora, até os casinos querem que o Governo os resgate dos prejuízos. A associação que os representa é presidida por Jorge Armindo, administrador da Estoril Sol, Via Amorim Turismo. É preciso dizer mais?