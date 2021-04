Instantâneos ou quase (45)

Dos oito deputados investigados por moradas falsas, apenas a deputada do BE se demitiu. E as críticas a quem ficou horas em filas para entrar nas lojas, na reabertura dos centros comerciais.

Memória curta

Sócrates é atirado para julgamento e toda a gente parece ter visto a luz. A grande questão é quantos destes novos iluminados acreditavam até nas justificações que o antigo primeiro-ministro (não) dava para o dinheiro que lhe vinha do amigo?



No alvo

A citação do ano sobre o comportamento de Sócrates foi do advogado Francisco Teixeira da Mota: "(...) Um pantomineiro, que, infelizmente para todos nós, fez e faz mais pelo descrédito do regime democrático do que qualquer perigoso populista."



Imunidades

Há oito deputados investigados por conseguirem subsídios com moradas falsas. Mas só a deputada do Bloco de Esquerda é que se demitiu até tudo ficar esclarecido. Os do PSD, PS e CDS acham que estão a ser perseguidos...