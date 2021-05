Instantâneos ou quase (48)

Ver o desfile dos devedores do BES no parlamento é uma viagem deprimente ao submundo das negociatas, interesses e amizades cruzadas que ditam muito mais na vida que o mérito.

Governo

As trapalhadas do Governo na situação de Odemira, e de um ministro canastrão, mal-educado e fora de prazo de validade, só não é digna de piada porque estão em causa imigrantes explorados, redes de tráfico e a saúde pública.



Outra vez, não!

Há um morto-vivo político que teima em regressar aos meus piores pesadelos. Chama-se Santana Lopes e anda há anos ora cá ora lá, sempre com um ar resoluto como se nunca cá tivesse andado. Confuso? Não lhe disse que era um pesadelo?!



Perguntas

Houve muita gente indignada com o preço do curso de Medicina da Católica. E se perguntassem antes quanto custa o curso ao Estado no ensino público? E porque é que os médicos não ficam vinculados a colocações onde o Estado quer?