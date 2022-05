A legitimidade democrática de nomeações opacas

A propósito da mais recente polémica sobre as opiniões de um candidato a juíz do Tribunal Constitucional (TC), tropecei num valioso artigo de opinião escrito por Ana Paula Dourado, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2021, sobre a legitimidade democrática dos juízes daquele tribunal com base no processo e critérios de nomeação. Defendia Ana Paula Dourado que os dez juízes escolhidos pela Assembleia da República gozam de legitimidade democrática precisamente por serem escolhidos por dois terços dos deputados por de voto secreto. Estes juízes são ainda sujeitos, desde há algum tempo, a uma audição parlamentar, reforçando ainda mais a transparência da nomeação e a legitimidade de cada juiz. Já os três juízes cooptados, argumenta Dourado, gozam de legitimidade democrática mais reduzida por não serem conhecidos os critérios que garantam o seu mérito.