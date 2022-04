João Leão e a integridade da lei

Ficámos a saber na semana passada que o Ministério das Finanças aprovou, dias antes do fim do mandato do XXII governo, um financiamento excepcional dedicado ao ISCTE, entidade pública empregadora do então Ministro das Finanças, João Leão, que agora não só regressou a casa, como foi promovido. Uma evidência empírica de um conflito de interesse e de como os conflitos de interesse não são apenas uma mera questão teórica ou de suspeição contra tudo e contra todos, mas uma questão que pode ter consequências na prática.