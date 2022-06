Precisamos de falar sobre partidos políticos

Discutiram-se, na semana passada, alguns projectos de lei que propunham a milionésima micro alteração da lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Todos os projectos foram rejeitados e o dia acabou com um deputado do PS a afirmar que é preciso reflectir sobre os gastos dos partidos. Na realidade, o debate sobre o financiamento dos partidos é urgente, mas deve ser feito sem pressas e deve ir muito para além das questões dos gastos eleitorais e da transparência das contas. De resto, este é um tema aflorado ao de leve pela Estratégia Nacional Anticorrupção, mas também por figuras ligadas tanto ao PSD, quando ao PS. Ou seja, parece haver espaço e vontade de alguns em abrir este debate.