Sábado – Pense por si

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro Analista e Consultor
13 de novembro de 2025 às 07:00

A ilusão da carreira certa

Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro

Num mundo onde muitas das profissões do futuro ainda nem existem, e em que a ideia de “curso com saída” perdeu sentido face à rapidez com que tudo muda, uma carreira só é verdadeiramente bem-sucedida quando está alinhada com a identidade, os valores e as motivações de cada um.

Durante muito tempo, a ideia de carreira esteve associada a uma progressão linear dentro de uma profissão ou organização, ou a determinados momentos específicos de tomada de decisão, em que, por exemplo, é necessário escolher um curso. Ainda que frequentemente seja esse o motivo que leva as pessoas a procurarem serviços de psicologia, essa visão é limitada e hoje está ultrapassada. A carreira contemporânea é fluida, múltipla e frequentemente incerta. Mais do que um conjunto rígido de patamares hierárquicos ou de um momento circunscrito, a noção de carreira remete-nos para um percurso de construção de identidade, realização pessoal e procura de sentido.  

Falar de desenvolvimento de carreira não é, por isso, falar apenas de “transações”. É também falar num percurso de autoconhecimento, exploração e desenvolvimento pessoal. Envolve compreender quem somos, o que nos motiva, quais as nossas competências e de que forma estas podem ser colocadas ao serviço de perspetivas profissionais e de vida. Num mundo com as características que conhecemos, o desenvolvimento de carreira, no seu verdadeiro significado, é um desafio existencial.  

E é precisamente aqui que a intervenção psicológica tem um papel insubstituível. Mais do que um apoio pontual, de aplicação de um “teste psicotécnico” - e muito menos de dizer às pessoas o que devem fazer! - , trata-se de ajudá-las a compreenderem quem são e o que podem ser, dentro das circunstâncias em que vivem. Trata-se de fomentar a autonomia, a autodeterminação e o sentido de agência — qualidades fundamentais para construir uma carreira no mundo volátil em que vivemos. Num mundo onde muitas das profissões do futuro ainda nem existem, e em que a ideia de “curso com saída” perdeu sentido face à rapidez com que tudo muda, uma carreira só é verdadeiramente bem-sucedida quando está alinhada com a identidade, os valores e as motivações de cada um. 

Assinalamos em novembro o Global Careers Month, promovido pela Inter-Agency Career Guidance Working Group. Que este mês da carreira seja mais uma oportunidade para reafirmarmos a importância da Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento de Carreira, cujas intervenções contribuem para a saúde psicológica e o bem-estar das pessoas, mas também para a coesão social e a prosperidade das sociedades. Porque o desenvolvimento de carreira não é apenas um interesse de nicho ou para ser assumido por cada um de nós, psicólogos. É também um desígnio social, a ser assumido no plano institucional e das lideranças. Um investimento estruturado na orientação e no aconselhamento de carreira, com psicólogos qualificados e planos integrados nas comunidades, é um investimento com retorno, não apenas no plano individual, mas também para sociedades mais coesas e preparadas para o futuro.

Mais crónicas do autor
13 de novembro de 2025 às 07:00

A ilusão da carreira certa

Num mundo onde muitas das profissões do futuro ainda nem existem, e em que a ideia de “curso com saída” perdeu sentido face à rapidez com que tudo muda, uma carreira só é verdadeiramente bem-sucedida quando está alinhada com a identidade, os valores e as motivações de cada um.

30 de outubro de 2025 às 07:00

Devem as redes sociais ser proibidas a menores de 16 anos?

Há necessidade de mais literacia e capacidade de auto-regulação, para que os indivíduos sejam capazes de utilizar determinadas ferramentas. Mas também precisamos de regulação das plataformas.

15 de outubro de 2025 às 07:00

Um ano de cheque psicólogo

Esta medida tem uma natureza complementar, devendo ser acessória ao que realmente importa e que é aquilo que a OPP defende: a existência, de base, de serviços de psicologia bem estruturados e com recursos nas instituições de ensino superior.

02 de outubro de 2025 às 07:00

Perto das pessoas e das comunidades

Os municípios portugueses têm tido um papel fulcral na promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão. E é justamente neste âmbito que se destaca o contributo que a psicologia como ciência e profissão pode dar no cumprimento e na otimização dessa missão. 

11 de setembro de 2025 às 07:00

Está a passar-se alguma coisa com os rapazes?

Se os desafios enfrentados por muitos rapazes são reais e não devem ser ignorados, também é perigoso transformá-los numa narrativa de vitimização que ataca os progressos das mulheres na sociedade, para mais quando persistem indicadores de desigualdade entre sexos, com prejuízo para o feminino.

Mostrar mais crónicas
Tópicos Investimentos Psicologia Profissionais de saúde Organizações de saúde Inter Agency
Opinião Ver mais
Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

A ilusão da carreira certa

Num mundo onde muitas das profissões do futuro ainda nem existem, e em que a ideia de “curso com saída” perdeu sentido face à rapidez com que tudo muda, uma carreira só é verdadeiramente bem-sucedida quando está alinhada com a identidade, os valores e as motivações de cada um.

Menu shortcuts

A ilusão da carreira certa