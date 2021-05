Olho por olho

A decisão do Hamas e da Jihad Islâmica de iniciarem uma barragem de misseis contra o território de Israel, representa a aceleração, na direção do abismo, da causa palestiniana.

Nas últimas semanas assistimos à metamorfose do conflito Israelo-Árabe no conflito "Israelo-Iraniano" e, como consequência, ao vincar da possibilidade de existência de apenas um estado, como via única para a resolução do conflito Israelo-Palestiniano.

O plano de Trump constituiu a última oportunidade para os palestinianos tomarem as rédeas do seu destino, e não ficarem à mercê da fortuna geopolítica. A decisão do Hamas e da Jihad Islâmica de iniciarem uma barragem de misseis contra o território de Israel, representa a aceleração, na direção do abismo, da causa palestiniana.

Face a estes acontecimentos, os Estados-Unidos que na procura de tréguas surgem, até aos olhos dos seus detratores habituais, como os únicos capazes de intervir para interromper a retaliação militar sobre a Faixa de Gaza, estão de mãos atadas, sem meios de pressão sobre o governo de Israel.

As Forças Armadas de Israel (IDF) só irão aceitar um cessar-fogo, quando quase toda as infraestruturas paramilitares ("o metro de Gaza") e parte da militância radical dos grupos terroristas islâmicos a operar desde Gaza, rastreados e mapeados nos últimos anos, sejam substancialmente degradados e deteriorados. No planeamento militar de Israel não são permitidos erros, nem se desperdiçam oportunidades de ataque.

Nas últimas décadas Israel identificou como principal ameaça à sua integridade territorial a expansão da revolução islâmica xiita iraniana. Para Israel todas as ameaças são percecionadas como existenciais e a teocracia no Irão conseguiu, logo na sua fase inicial, criar e implantar junto à fronteira de Israel o Hizbollah, talvez um dos grupos terroristas mais bem-sucedidos da história recente.

Depois do prestígio granjeado pela resistência armada durante o conflito de 2008, nos últimos 10 anos, o Hizbollah tem estado militarmente envolvido na defesa do regime de Bashar al Assad. Neste quadro, surgiu a oportunidade para o Hamas (sunita) provar a lealdade a Teerão, renegociada em 2015.

Secundarizou o patrocínio da Irmandade Muçulmana (sunita), colocando ao dispor dos interesses de Teerão, sem que se perceba com que proveito próprio, a causa palestiniana, a não ser para efeitos de represálias de outras guerras.

Desde que o Irão iniciou o envolvimento direto no apoio ao regime sírio de Assad que se denota a preponderância do crescente xiita através do Médio Oriente. Com Teerão a agitar minorias xiitas no Kuwait, Barém e Arábia Saudita, a apoiar fações político-militares poderosas no Iraque e Iémen e a acolher, diplomaticamente, a ovelha tresmalhada do Catar. Para alguns puristas da revolução só faltará a reconquista de Al Quds, Jerusalém, para cumprir o sonho imperial.

Depois da derrota no conflito da Síria, ao apoiaram diversos grupos sucumbidos à determinação das forças pró-Assad, os países árabes do Golfo (Pérsico), protegidos pelo consentimento tácito da Arábia Saudita, não tiveram outra alternativa senão celebrar os Acordos de Abraão (2020) e procurar uma paz duradoura com Israel.

Assim, também após ter praticamente abandonado o compromisso secular, democrático e socialista, a causa palestiniana encontra-se dependente das vontades e ambições da revolução xiita de Teerão, ou seja, dos novos senhores do Médio Oriente.

Os ciclos de conflito Israelo-Palestinianos nunca tem uma só origem ou um só culpado. E desta vez não foi diferente. O período sempre tenso do Ramadão, que desta vez coincidiu com dois importantes feriados israelitas, que levaram a duas manifestações violentas em torno de al Aqsa (o Monte do Templo é administrado pela Jordânia).

A interdição da juventude muçulmana se agrupar junto ao Portão de Damasco na Cidade Velha de Jerusalém. A disputa por direitos de propriedade, que remontam ao século XIX, no bairro de Sheik Jarred. Os ataques contra os judeus ultraortodoxos e as retaliações dos ativistas de extrema-direita.

Por fim, o cancelamento das eleições palestinianas, tudo adicionado à frustração de um ano de confinamento, são tudo fatores que contribuíram para o cocktail explosivo. Embora, toda esta espiral indesejada de acontecimentos se tenha passado em Jerusalém, longe do feudo do Hamas.

As antigas regras de resolução de conflitos baseadas no princípio do olho por olho, permitiam um ciclo de violência sem fim. A justiça nunca poderá ser servida de forma cruel e severa, muito menos a divina que exige a confiança em Deus. No conflito Israelo-Palestiniano há muito que ambos os lados se esqueceram de dar a outra face.