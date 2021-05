Todos os anos, no dia 4 de novembro, festeja-se pelas ruas de Teerão, a invasão do "covil de espiões" (Embaixada dos EUA em Teerão) em 1979, com as palavras de ordem "marg bar Amrika, marg bar Israel" (morte à América, morte a Israel e, mais recentemente, também morte à Arábia Saudita), acompanhadas da tradicional queima da bandeira e da esfinge dos líderes dos estados arqui-inimigos.

Ao fim de quatro décadas, este Carnaval político-ideológico, encenado e participado, maioritariamente, pelos funcionários do regime teocrático, tem vindo a perder fervor. Embora o anti-sionismo e o negacionismo do shoá prevaleçam como peça central da ideologia de ódio e da visão conspiracionista que ainda sustenta o regime.

O ódio a Israel acompanha o Irão desde a formação da sua revolução islâmica xiita. Seria nas bases de treino da Organização de Libertação da Palestina (OLP) no Líbano, na década de 1970, que iria nascer o Exército dos Guardas da Revolução Islâmica, como força de vanguarda da revolução iraniana.