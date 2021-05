O exercício do ciberpoder será o driver fundamental na geopolítica mundial do século XXI. O poder tradicional, constituído pelas componentes militar, económico, diplomático e informacional será enquadrado, integrado e multiplicado pelo domínio de ciberespaço.



Se, no passado, existia uma competição imperial pelo controlo ou o contrabalançar do heartland territorial, hoje assistimos a uma competição pela construção do heartland digital, que servirá de plataforma global para determinar, condicionar e manipular os jogos de poder globais. Quem comandar a "ilha do mundo digital", comandará o mundo.



Neste quadro, a China deverá anunciar, ainda em 2021, o seu ambicioso plano de reescrita dos standards da próxima geração de tecnologias. O plano "China Standards 2035" vai estabelecer um programa permitindo a liderança global da China no campo das tecnologias emergentes. Como a internet das coisas, 5G, inteligência artificial, computação quântica, blockchain e outras áreas tecnológicas convergentes no ciberespaço.