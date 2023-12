A opção para a criação de dois estados, para duas nações, no território histórico da Palestina, está moribunda. O ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro pôs fim a qualquer hipótese de legitimação do grupo como ator político, parte de uma resolução pacifica para o conflito israelo-palestiniano, enquanto a Autoridade Palestiniana (AP) ficou reduzida à sua cada vez mais notória insignificância.