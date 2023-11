A incursão bárbara do HAMAS em território israelita foi acompanhada em streaming por muitos palestinianos e israelitas. Os militantes do grupo terrorista empunhando câmaras GoPro, transmitiram a sua versão no canal fechado do Telegram das Brigadas al Qassim.

No atual reacender do conflito israelo-palestiniano, a habitual guerra dos números deu lugar a guerra das narrativas. O confronto entre os beligerantes tem lugar no teatro de operações digital e as ações no mundo real são encenadas para a disseminação online. A audiência aguarda com expectativa as próximas imagens (des)informativas que servem como evidências e justificação moral para os ataques de ambos os lados.