O idiota útil (Polezni durak) é acima de tudo um impostor, autoconvencido e vaidoso, que, voluntariamente, consciente ou inconscientemente, alguns até serão pagos, outros sem qualquer tipo de compensação, participam na promoção e defesa ativa da visão e dos interesses do Kremlin.

Lenine terá cunhado a expressão "idiota útil", mais ou menos ao longo da seguinte frase, "usaremos os idiotas úteis na frente de batalha. Incitaremos ao ódio das classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que cairão das nossas mesas. O Estado será Deus".

Embora esta figura fizesse parte do folclore revolucionário bochevique, não foram os fãs do Leninismo que a adotaram na sua plenitude. Foram os tchekistas que o converteram em técnica operacional do combate ideológico, na luta pelo controlo da narrativa.

O idiota útil (Polezni durak) é acima de tudo um impostor, autoconvencido e vaidoso, que, voluntariamente, consciente ou inconscientemente, alguns até serão pagos, outros sem qualquer tipo de compensação, participam na promoção e defesa ativa da visão e dos interesses do Kremlin.