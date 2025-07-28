Sábado – Pense por si

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro Especialista em comunicação
28 de julho de 2025 às 09:43

Tão insustentável que o mundo precisa de saber

O Deepseek, alternativa chinesa ao ChatGPT, usa código aberto e tem-se afirmado pela capacidade de se igualar à OpenAI. Ao que dizem, tem um custo inferior e consome menos recursos.

Há umas semanas, um amigo decidiu fazer uma experiência com a ferramenta de inteligência artificial, Deepseek, a qual usa mais vezes do que o Chat GPT.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Economia Empresas Instagram OpenAI Facebook Estados Unidos
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Tão insustentável que o mundo precisa de saber