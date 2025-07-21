Sábado – Pense por si

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro Especialista em comunicação
21 de julho de 2025 às 09:02

Tudo insustentável. Menos a esperança.

Há dias estive na apresentação de um novo produto que é, na verdade, um novo contexto, nascido da colaboração entre duas empresas focadas em fazer o bem e bem feito. Aconteceu: vesti vinho, por incrível que vos possa parecer.

A esperança é sempre sustentável. O futuro até pode estar mas não é negro. Caminhamos rapidamente para um contexto em que são demasiados os desafios e, perante situações muito negativas, parece que se aproxima uma espécie de implosão. Uma nova versão do vírus sobre o qual ninguém quer falar mas que já nos está a afectar. Negativas a matemática e provas que é preciso repetir. Demolições de casas que não são consideradas casas mas onde vivem pessoas. A terra a girar mais depressa e calor extremo, nem na praia se consegue estar. Contudo, qual Fénix, poderá o mundo renascer das cinzas? Precisamos de uma estratégia de terra queimada para recomeçar.

