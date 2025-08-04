Sábado – Pense por si

Paula Cordeiro
Paula Cordeiro Especialista em comunicação
04 de agosto de 2025 às 07:10

Da insustentável insustentabilidade 

As desgraças e a miséria precisam ser comunicadas, mostradas. Mas não precisam ser escalpelizadas ou hiperbolizadas para, assim, serem ignoradas.

Parece redundante e, na verdade, é uma absurda redundância, aquela em que nos encontramos. Crianças que morrem à fome, onde quer que seja, agora com os holofotes em Gaza, sob a indiferença colectiva, é um sinal de que a empatia se perdeu e a simpatia, por valores sem valor, se tornou maior.

Tópicos Política Ciências naturais Desinformação e informação errada Segurança dos cidadãos Portugal Gaza Roma México Fundação para a Ciência e a Tecnologia
