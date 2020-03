Branca. Com manga curta, agora manga cava. Cava larga, Cava estreita. Manga a três quartos ou manga curta larga, sem manga ou manga comprida. O princípio é sempre o mesmo mas a moda está sempre a mudar e o que vale hoje não pode ser válido amanhã. O negócio precisa renovar-se a cada dia, dependendo da renovação do guarda-roupa que temos em casa. As notícias, a publicidade e as imagens com as quais nos cruzamos nos media sociais, mostram-nos o que está a dar e suscitam a ideia de que precisamos acompanhar as tendências para sermos bonitas. Ou bonitos porque hoje, no que à moda e ao consumo diz respeito, não há distinção de género. São as mulheres quem mais consome ou toma decisões de consumo mas eles compram cada vez mais e perdem a vergonha em mostrar vaidade com a sua aparência A quantidade de roupa que cada pessoa compra tem aumentado ao longo dos anos, na proporção da descida dos preços e do número de vezes que cada peça é usada. Os números não mentem e, em 2017, as estimativas indicavam que, a cada segundo, a quantidade de desperdício têxtil que era incinerado, ou simplesmente despejado em aterros, era equivalente a um camião de lixo Este ano a tendência é o detalhe da manga: camisolas sem manga para usar na Primavera. Mais uma camisola. Agora sem mangas. Note-se que, para fazer apenas uma destas t-shirts da moda, são precisos 20 mil litros de água. E nada garante que cada uma dessas tshirts - que estão na moda - venha a ser usada e que não termine a sua vida num aterro. Apenas 10 a 15% da roupa é doada ou reutilizada e, todos os anos, mais de 9 mil milhões de quilos de roupa acaba nos aterros . Nem tudo é mau, contudo, porque a tendência é de inversão desta tendência, a favor de um consumo mais consciente, de uma economia circular e do contrário a uma cultura de consumo que faz algumas lojas de roupa e moda terem novidades a cada semana, com um total de 52 semanas com novas peças nas lojas.Emerge lentamente uma filosofia de consumo que vai mudar o modelo económico baseado na quantidade, para recuperar a lógica de qualidade que hoje encontramos apenas em peças antigas ou vintage. Para quem acredita que a mudança depende de nós, há já mercados que nos permitem trocar as nossas peças de roupa, por outras, sem qualquer custo, renovando o guarda roupa, e lojas que apostam na recuperação da velha tradição de usar até gastar. Há também lojas em segunda mão sem cheiro a bafio ou naftalina, mostrando que velhos, nem os trapos. Se frequentarmos estes mercados e lojas, se lhes dermos vida, vão crescer e multiplicar-se, permitindo que aquilo que temos no roupeiro não acabe no lixo. Cabe-nos a nós, consumidores, contribuir para essa inversão, adoptando uma postura que questiona a necessidade de uma nova t-shirt a cada estação, especialmente se a novidade que a mesma comunica é apenas a mudança do estilo da manga ou a carteira que promete transformar-nos numa Lola enquanto desfilamos com a palavra Bimba pendurada ao ombro.