Acredito que os bons exemplos servem para ser replicados, adaptados, copiados se preciso for. A expressão "no meu tempo" faz-me pensar sempre em pessoas muito velhas mas, na verdade, no meu tempo, quando era criança, não me lembro desse flagelo a que chamam Tortura Para Crianças, os Trabalhos Para Casa. A ideia de que tenho é que nos pediam pequenas tarefas para reforçar a matéria que estudávamos na sala de aula: uma cópia, uma composição, um problema e não páginas e páginas de fichas de trabalho que incluem perguntas às quais nem os pais não sabem responder - porque aprenderam de forma diferente, com outros métodos e modelos - mas, principalmente, trabalhos que incluem questões superficialmente abordadas nas aulas e que, esperam alguns professores, se consolide em casa. Queridos professores: não consolida. Também há quem decida dar uma lição aos seus meninos e enviar fichas com questões às quais não sabem responder, para que percebam que têm de estar atentos na aula, sem lhes ocorrer avisar os pais, desesperados, em pelo fim de semana, a ensinar os filhos. Está errado. Também sou professora (#sorrynotsorry) não estudei pedagogia para vos apresentar uma dissertação sobre o tema mas, tenho para mim, que isto de ensinar e aprender se faz em aula e que em casa reforçamos o que já aprendemos ou praticamos exercícios para consolidar o que nos tentaram ensinar. Vale para o básico ou, como no meu caso, ensino universitário.O problema principal é que nem uns estão vocacionados para ensinar, nem os outros estão disponíveis para aprender porque, simplesmente, tudo isto é muito chato. De um lado, a instabilidade dos concursos e colocações, a aspiração da inclusão nos quadros, escolas logisticamente disfuncionais, programas ambiciosos e metas quase inalcançáveis, condições de trabalho sofríveis e reconhecimento quase nulo, numa classe que está entre a excelência e o não-nasci-para-isto-mas-continuo-porque-é-o-que-tenho. Do outro, a pressão dos pais e dos professores para fazer algo que poucos compreendem e a razão pela qual, um dia, fará sentido. Os nossos miúdos têm vontade de fazer tudo menos ficarem sentados numa sala de aula quando há um mundo a acontecer lá fora ou na palma da mão. As matérias são, muitas vezes, intelectualmente avançadas para a idade e os temas difíceis de entender. O ensino básico está tudo menos básico sem, contudo, preparar coisa nenhuma. Como me explicaram, "damos umas pinceladas para o tema ser retomado anos mais tarde", numa lógica de repetição ao longo dos anos lectivos que, parece-me, repete e não ensina.Regressam os trabalhos de casa, as questões-aula e os testes, num ritmo tedioso dos horários para cumprir e das metas a atingir. E se, os TPC ensinam disciplina e gestão do tempo, também consomem o tempo para brincar, nada fazer e, principalmente, o tempo da família. Nada contra os TPC. Tudo contra TANTO trabalho para realizar em casa. Nos EUA , por exemplo, sabe-se que hoje há três vezes mais TPC do que há vinte anos numa lógica em tudo semelhante à que vejo por aqui: a competição com o aluno da cadeira ao lado e o mundo inteiro ao mesmo tempo, nesta era globalmente interconectada. Nos países escandinavos, as crianças vão para a escola aos sete anos. Até lá, brincam. Ao ar livre, com temperaturas negativas, gelo e neve para, depois, terem melhores resultados nos testes PISA (um sistema de avaliação internacional da literacia dos alunos de 15 anos nas Ciências, Matemática e Leitura), com menos horas na escola e mais semanas de férias. Como assim? Assim mesmo. Trata-se de uma abordagem holística à escola e à vida, integrando-as, considerando o equilíbrio trabalho-família que, por cá e outros países, continua em profundo desequilíbrio. Dormimos pouco, acordamos prontos para ler mais uma página e decorar o sistema respiratório ou musculo-esquelético. Fará mesmo sentido no ensino básico? Crianças e adolescentes estão em burnout e nós também. O que fazemos? Insistimos no erro, tomamos comprimidos, resmungamos com a vida.Multiplicam-se exemplos de jovens que abandonam os jogos e os social media, os gurus da tecnologia - que também são pais - deixam os filhos ar livre longe destas ferramentas e o homeschooling vai ganhando terreno. Como sobreviver? É mais difícil para os pais mas, para as crianças, é só deixá-las ao ar livre, na rua, na praia ou no jardim e a magia acontece: brincam, respiram, vivem.Na Irlanda os TPC foram substituídos por actos de bondade, estimulando as crianças a provocar sorrisos. Aconteceu durante o mês de Dezembro mas eu acho que deveria ser o ano todo porque o mundo precisa de mais humanidade e menos autómatos que fazem contas de cabeça ou adolescentes que recitam os Lusíadas de cor. O conhecimento é importante mas de pouco nos serve sem as competências pessoais, habilidades transversais e capacidades sociais que a escola tenta incluir nos currículos mas que se esquece, tantas vezes, de aplicar no dia-a-dia.