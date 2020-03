No dia Internacional da Mulher, ter acesso a uma plataforma como esta e não o aproveitar seria apenas uma oportunidade perdida, de celebração de um dia que nada tem para celebrar mas, sobretudo, para lembrar a razão pela qual ainda faz falta um dia que celebre a Mulher.Se é certo que, nós, mulheres, estamos melhor do que alguma vez estivemos, em termos de igualdade, direitos, acesso ou violência, também é certo que a presença destes temas, associados ao género, na agenda pública, política e mediática, representam a necessidade de criarmos um mundo mais igualitário, respeitador da diferença e diversidade. Um novo mundo.Cansar o leitor com factos e números não seria inútil contudo, bastante redutor: serão, principalmente, mulheres a ler esta opinião - e elas, como eu, conhecem os números - estes estão disponíveis para quem quiser conhecê-los. Se também é certo que as questões que enuncio não são questões de género e há violência sobre os homens, pressão social e homens preteridos em relação a mulheres no local de trabalho, também é verdade que a escolha de uma mulher depende principalmente da sua óbvia competência, num processo de meritocracia ao qual está, inevitavelmente associado um detalhado escrutínio durante o processo de selecção e execução. Talvez não existam números mas a experiência e histórias de muitas mulheres corroboram a ideia, quando lhes é perguntado sobre planos para o futuro ou quando encontram o seu lugar ocupado após a licença de maternidade. Contra factos não há argumentos e se é certo que às mulheres está reservada essa missão de continuação da humanidade - interrompendo temporariamente o seu percurso profissional - também não faltam histórias de mães que respondem a e-mails enquanto amamentam o seu bébé, apesar da licença a que têm direito. Poderíamos pensar que são freelancers mas, tenho para mim, que acontece (ainda) mais às mães-profissionais de carreira, com cargos responsabilidade e relevo, bem como a outras, colaboradoras em multinacionais. Acho…Novamente, conheço as histórias, inclusivamente a minha, e desconheço os números que nos poderiam mostrar uma realidade altamente desigual que provoca elevados níveis de stress. Dizem os pediatras e psicólogos que, nos primeiros meses de vida, o laço criado com a mãe é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, sem necessidade de stress adicional ou da expectativa de emprego no final dessa licença.Novamente, números à parte, também sabemos que, na maior parte das famílias, é a mulher a liderar a economia familiar o que, por outras palavras, quer dizer que, associado ao trabalho remunerado, acumula outro, não remunerado e com (muito) pouco reconhecimento. Este garante despensa cheia, roupa lavada e casa arrumada. E, mesmo quando não é ela a fazer porque partilha a vida com quem já percebeu que isto de viver com alguém inclui meias e loiça suja, ou a possibilidade de pagar a quem o faça, continua a ser sobre si que recai a organização que permite que outros contribuam para esta pequena empresa chamada casa e família.Efectivamente há, afinal, mais mulheres CEO do que pensamos e, principalmente, muitas COO, que tomam conta das operações lá de casa. Por isso hoje, especialmente hoje, sejamos mulheres e façamos aquilo que tantas vezes nos esquecemos de fazer: tenhamos tempo para nos dedicarmos ao que é realmente importante para nós, tantas vezes encavalitado entre um e outro compromisso. Tomemos as rédeas da nossa individualidade, gritemos a plenos pulmões (apenas para nós ouvirmos) que é tempo de termos tempo para nós, de nos ouvirmos falar com o coração e de deixarmos guiar a nossa vida pela intuição. Esta nunca se engana, seja para nos segredar que aquela relação já era, apontar o caminho que devemos seguir ou sabermos em quem confiar. Se a casa virar caos durante um dia, ninguém vai reparar.A revolução é silenciosa e faz-se paulatinamente em direcção a uma nova ordem mundial. Os que acreditam preferem ignorar e os que ignoram não conseguem acreditar que a mudança que falta ao mundo se chama amor, principalmente, amor-próprio. A diferença de géneros, diversidade cultural ou racismo, homofobia e violência vão ser erradicados quando formos capazes de olhar sem julgar, julgando saber mais do que aquilo que realmente sabemos. A vida apresenta-se mais complexa do que uma luta de géneros. Importa olhar a diferença como algo que não é igual ao que somos, pensamos ou fazemos e que por isso, é apenas uma outra forma de ser, fazer ou pensar.Dizem que a mulher é a raiz de todos os males e, de facto, a culpa não foi da maçã mas de Eva que a trincou. Os mitos tendem a perdurar e reforçam ideias criadas para proteger o status quo. Também sabemos que as mulheres podem ser umas grandes cabras umas para as outras e que os homens se protegem entre si mas, o que vejo acontecer é essa nova ordem na qual a mulher assume a sua intuição, intelectualidade e emotividade sem vergonhas, para tomar conta disto tudo, incluindo das que estão sempre prontas para espetar a faca nas costas de alguém, porque não olham a meios para atingir os fins, também sem pruridos de género: tanto os lixam a eles como a elas, desde que se atravessem no seu caminho. O tempo não é de dividir homens e mulheres, de os colocar uns contra os outros mas de procurar aqueles que, qual escorpião, se irão anular a si mesmos como estratégia de auto-defesa, na impossibilidade de lidarem com a pacificação daquilo que, durante décadas, chamaram luta dos sexos e que é cada vez, mais, uma ideia do passado.O Dia Internacional da Mulher foi criado no ano em que eu nasci e nunca fui capaz de entender a razão pela qual ‘menino pode’ ou ‘menina não entra’, como ainda não entendo uma luta desigual que procura usar as mesmas armas. Homens e mulheres são seres intelectuais, intuitivos e emocionais, com diferenças que se complementam para enriquecer o mundo: um novo mundo, assente numa lógica de relação e complementaridade em que o bem irá vencer o mal, tão bem identificado porque, nesta nova ordem mundial há mais espaço para o que nos une do que aquilo que nos separa.