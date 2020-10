Menos é tudo o que mais precisamos: menos é mais, preferencialmente, bom senso

O mundo está de tal forma acelerado que esta é a terceira versão de um artigo cujo título e conteúdo foi mudando à medida que o dia avançava. Inicialmente pretendia abordar a nossa dependência da tecnologia, agora inclui o novo iPhone e uma aplicação que, propõe o Governo, devemos instalar.

O país está em estado de calamidade e nós suspiramos pela normalidade que se perdeu, comentando aqui e ali que, se querem que instalemos uma aplicação, terão de nos oferecer um smartphone, ou que o que temos não tem espaço na memória. Apaguem-se as aplicações que permitem publicar comentários destes e talvez o problema se resolva. Ou não, porque isto de nos sugerirem o registo numa aplicação parece ir longe demais, como se os nossos dados não estivessem totalmente rastreados e identificados. Independentemente dos dados pessoais que a Stay Away Covid possa registar, a verdade é que continuamos a preferir dizer a Silicon Valley onde estamos e o que fazemos, do que deixar o Governo espreitar as nossas vidas. Será?

A tecnologia digital, a comunicação IP e as suas respectivas ferramentas nunca foram tão importantes, demonstrando, igualmente, a dependência global de uma rede de ligações cuja estrutura efectivamente desconhecemos. Sabendo que, para muitos casos não há alternativa, a pandemia levou muitos de nós a recuperar modos de vida mais simples: menos conectados e menor número de horas online porque, muito embora até pareça o contrário, ainda é offline que respiramos.

As marcas, sobretudo as grandes marcas, são exímias em detectar tendências como esta, concretizando produtos que ainda não imaginamos que precisamos. Também sabemos que a Apple surpreendeu durante décadas, estagnou e está a voltar ao ataque, fazendo o que sabe melhor: tornar simples o que é complicado, resolvendo o problema de alguém. São estes os melhores negócios.

A história da nossa relação com a tecnologia conta-se em poucas palavras: começámos por ferramentas digitais simples, usando telefones que nos permitiam estar sempre contactáveis. No espaço de quinze anos (se pensarmos quando a tecnologia para o iPhone começou a ser desenvolvida) evoluímos de forma exponencial. Dos tijolos dos primeiros tempos (alguns dos quais até permitiam substituir a bateria por pilhas) aos telefones dobráveis que se perdiam no bolso, e aos quase-tablets que agora usamos (também) para telefonar, a variedade não tem equivalente na história.

O smartphone colocou-nos numa dependência sem precedentes e representa, de forma indelével, o controlo social de que somos alvo, com ou sem Covid. Localização, ferramentas de integração, conexão e interligação entre serviços e subscrições, são apenas alguns exemplos da forma como trocamos a nossa liberdade pelo conforto de cada funcionalidade. Há dias cruzei-me com um tweet que perguntava o que fazer para limitar o tempo nas redes sociais. Foi impressionante verificar o número de pessoas que partilharam a sua experiência, ainda mais as que afirmavam terem apagado o Facebook e o Instagram, reconhecendo preocupações com a privacidade. Caso para dizer, Stay Away… Lendo estes depoimentos, não consegui deixar de pensar no impacto que estas aplicações têm nas nossas vidas, o tempo que nos consomem e a forma como conseguem tornar-se omnipresentes porque as usamos de forma inconsciente. Será que, se o telefone, que temos no bolso, fosse mais pequeno as usaríamos menos?

Há tempos li um livro no qual se dizia que, em breve, vamos precisar de professores que nos ensinem a falar cara-a-cara e eu acredito que sim. Da mesma forma, a diferença entre os que sofrem de miopia e os outros é o número de horas passadas ao ar livre porque, também li, os nossos olhos não são felizes a olhar para ecrãs.

Então, porque o fazemos?

Paradoxalmente, perguntei, no instagram, sobre o tema para o meu próximo artigo. Das hipóteses, a mais votada foi «viver sem tecnologia» e, embora não estivesse nos meus planos escrever sobre o tema, é importante percebermos que há uma tech fatigue e uma tendência para tentar viver tech free. Entretanto surge, no mercado, um smartphone mais pequeno, com as mesmas funcionalidades dos grandes, numa lógica que acompanha a tendência de vivermos com o telefone (efectivamente) no bolso. Viver sem tecnologia é possível, mas cada vez mais difícil porque tudo está ligado, a ponto de uma aplicação no smartphone nos dizer se há infectados à nossa volta. Será este o futuro, no qual estaremos totalmente interconectados e interdependentes?

Talvez ainda não ou talvez a Apple tenha percebido a resistência que também eu encontrei, criando um smartphone de bolso para podermos contemplar o mundo, em vez de o observarmos através do ecrã. Ar e vento, longe de ecrãs, é o que (mais) precisamos.