A TRUMPestade perfeita: um filme catástrofe em tempo real

Acontece quando se reúnem condições climatéricas que provocam uma tempestade de tal forma forte que não há como lhe escapar. Serão certamente vários os casos ao longo da história, mas nós recordamos quase sempre os pescadores de Gloucester engolidos pelas vagas no Atlântico Norte. Este não é um grande filme, mas é um filme catástrofe, o meu tipo de Domingo à tarde que parece, agora, arrastar-se indefinidamente.Entre a ficção e a realidade actual, há poucas diferenças. Essa é a grande tempestade que torna cada vez mais difícil escolher sobre o que escrever. Entre os murmúrios no Twitter, os suspiros no Instagram, as manobras mediáticas para nos desviar a atenção, os factos e as notícias, é cada vez mais complexo fazer escolhas, discernir entre o real e o ficcionado, numa distopia que poucos conseguiriam imaginar.Circula a ideia de que estamos à beira do colapso civilizacional e os exemplos estão um pouco por todo o lado, resultado de uma disrupção tecnológica sem precedentes, com impacto em todos os domínios da nossa sociedade. Os filósofos alertam, os cientistas comprovam e os cronistas vão titubeando ideias sobre o tema. Estamos todos com medo e, como animais que somos, reagimos, como sabemos, às ameaças. Falta-nos uma orientação estratégica que nos diga o que, e como fazer, numa dispersão e polarização de opiniões que nos leva a seguir um líder - qualquer - apenas porque este consegue impor algum tipo de argumentação. Garanto que não era sobre isto que vos queria escrever porque o mundo precisa de esperança mas, na verdade, entre o último texto publicado e o dia de hoje, ocorreu-me escrever sobre a influenciadora de Viseu que salta do Instagram para a TV, e a forma como há cada vez mais pessoas que hesitam entre estudar para trabalhar ou trabalhar para ser famoso. As insta-celebridades estão a mudar o panorama mediático da mesma forma que, há uns anos, sentimos necessidade de discutir e regular a actividade dos autores dos blogues. É inegável que há um endeusamento do que se entende por celebridade que leva os mais conhecidos da bolha em que se movem (quantos se terão questionado sobre quem seria o novo rosto da TVI) a locais e posições de destaque que, de outra forma, não aconteceria.Num país de amigos e compadres, a meritocracia sempre foi duvidosa. Agora tende a ser substituída pela famocracia, um sistema baseado no mérito da fama que não demonstra, necessariamente, as competências, talento, esforço e concretização em função do mérito, da origem social ou relações individuais, mas antes, da popularidade, esse conceito tão relativo quanto inexacto. No outro extremo do preconceito, esquecendo o mérito profissional, concentravam-se as atenções nas rastas de um jovem jornalista da SIC. Em qualquer um dos casos, sobretudo no segundo, muito pouco sobre a sua competência profissional e tanto sobre a sua imagem, numa clara representação das nossas frustrações, inseguranças e, sobretudo do nosso medo.No entretanto, David Attenborough chegou ao Instagram e, no mesmo fim de semana em que lançou o documentário que nos mostra um mundo em destruição, Trump encena uma tempestade perfeita, depois de um caótico debate que representa o pior da situação em que nos encontramos: mais do que um Planeta a arder, o mundo sofre com uma certa dificuldade para lidar com o real, uma dose certa de ignorância e uma grande incapacidade para manter a nossa atenção, o que faz com que documentários como este sejam difíceis de ver ou debates como Trump-Biden sejam cada vez mais lutas de galos que produzem soundbites para alimentar as redes sociais e as notícias durante alguns dias. Findo esse tema, é urgente encontrar outro e, nada melhor do que um galo ferido para provocar compaixão entre os que o seguem e a dúvida nos seus detractores, quais abutres à procura de sangue fresco. Se a isto juntarmos as festas das quais nada sabemos e que continuam a acontecer, os infectados não registados e os que não estão no nosso Conselho de Estado, ou os testes que se fazem apenas em dias específicos da semana, então temos um filme catástrofe em tempo real.