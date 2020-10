Quando, há duas semanas, uma mosca teve direito a prime time, ocorreu-me questionar onde param as moscas, mesmo sabendo - todos sabemos - onde as moscas param. Continuar a brincar com o tema é um tédio e uma repetição, muito embora todos os dias apareçam novas moscas e seja relevante pensar no que nos leva - a todos - a dar tempo de antena às moscas. Que a política está cheia de moscas e que, na política, só mudam as moscas, também sabemos. Nada como aproveitar a metáfora para colocar o assunto na ventoinha ou deixar o circo pegar fogo. No dia mundial de combate ao bullying, o nosso Presidente, sem camisa, é transformado em memes nas redes sociais, as mesmas que relacionam a credibilidade com o tamanho do decote da Primeira Ministra da Finlândia. Bullying, portanto.Estamos perdidos quando assumimos o fait divers como o tema da conversa porque, para todos os efeitos, Marcelo Rebelo de Sousa é simultaneamente popular e populista, quebrando convenções e regras, questionando tudo, inclusivamente o status quo. Sanna Marin faz parte do grupo dos países que melhor estão a lidar com a pandemia e que são liderados por mulheres. Esperar que Sanna seja a um reflexo de Tatcher ou Merkel é pior do que bullying.No estado de caos desta era Covid, as pessoas estão cansadas e descrentes, mas querem acreditar num Messias que as virá salvar: do plástico nos oceanos, dos impostos mal calculados ou de um sistema de saúde moribundo, a crença é uma belíssima representação do estado da nação. Recuperar a mosca quando já existem outras para a substituir é arriscado, mas a auto-censura é a pior das censuras, porque o medo do comentário ou do politicamente incorrecto está lentamente a minar a liberdade de expressão, confundida com a ideia de que tudo é permitido, desde que de acordo com o que concordamos, e não há erro maior.A verdade é que nos tornámos mestres da exploração de não assuntos, transformados em assuntos, que nos preenchem os dias e roubam a atenção do que realmente importa. Contudo, se dispensamos o tronco nú de um homem mais velho, já o colo de uma jovem mulher pode ser objecto de desejo e não queremos isso na política, ponto final. Porquê?Independentemente da sua experiência, uma mulher nunca poderá ser jovem, bonita, inteligente e competente em simultâneo, mas pode sempre ser a mulher de alguém, mãe e profissional, sem nunca se questionar o esforço que a combinação representa. É sobre isso que fala Sanna Marin. O decote é um mero acessório de moda que não vem ao caso, limita-se à capa da revista na qual a Primeira Ministra aborda o equilíbrio entre a vida familiar e profissional, e como esta conjugação de papéis leva à exaustão. Este é o tema, mas nos media sociais falamos de um decote, apontamos o dedo e julgamos o outro pela sua aparência: se é jovem e belo não pode ser levado a sério, da mesma forma que sendo menos jovem, e menos belo, também não se pode levar a sério, mesmo quando o simbolismo político do gesto tenta desmistificar tantas coisas numa só.Pela sua natureza, a mosca morre depressa. Estas são, também, representações - sem interpretações - do descalabro social ao qual assistimos em directo e tempo real. Os debates são cada vez mais vazios de ideias e os intervenientes debatem-se para encontrar o detalhe que os fará vencer: do maior falhanço presidencial da história ao cale-se que estou a falar, as notícias sobre os debates nos E.U.A. recorreram a verbos bélicos, porque os intervenientes não discutem ideias: confrontam-nas, enfrentam-se, acusam, ofendem-se, confirmando que a política moderna se concentra no pormenor, fugindo aos temas mais relevantes ou às perguntas mais difíceis, numa infantilização do debate que é também o estado da própria sociedade. Quando o tema não é o debate, procuram-se ângulos que nos distraem do essencial. Foi assim com a StayAway, é assim com a vacinação contra a gripe, e com esse fenómeno tão comum da sobrecarga feminina porque, sabemos, as mulheres acumulam mais horas de trabalho, especialmente doméstico. Como as crianças, estamos deslumbrados com o que a tecnologia nos mostra e permite fazer, esquecendo que há uma vida que acontece enquanto perdemos tempo - e fôlego - com detalhes. E, na ausência de argumentos, surgem as moscas.