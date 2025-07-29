Existe sofrimento em Gaza. Existe. A culpa é do Hamas, o responsável pelo início da guerra e pelo seu prolongamento, recusando libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Culpado por saquear ajuda humanitária, supostamente destinada aos civis. A ONU não se esquiva da responsabilidade.

O primeiro-ministro palestiniano, figura que não manda nada e em nada, abriu a boca para defender que o Hamas deve abdicar do trono da Faixa de Gaza e entregar as armas. Não disse estas verdades em Ramalah, nem nas imediações, tão pouco em Gaza. Se lá entrar, corre o risco de sair embrulhado na mortalha. Por essas bandas, Mohammad Mustafa pia baixinho. A opereta deu-se numa inútil conferência internacional dedicada à solução de dois Estados, organizada pela Arábia Saudita e pela França, linda França, comandada por um homem que levou um tabefe da esposa, a decorrer na sede das Nações Unidas.

Deve ter as palmas das mãos vermelhas de bater palmas, o secretário-geral. Guterres e Macron constituem uma dupla, Deus, que dupla. Há vozes que não chegam às nuvens, quanto mais ao céu; em Junho, Mahmoud Abbas, o presidente que manda igual a Mustafa, chamou o Hamas de filhos de cães e mandou recado directo que deixassem o governo e entregasse os reféns. A mensagem, nem sequer, rasou nos tímpanos dos terroristas. Continuam o terror, com a força a quebrar, mas a imaginação de Maquiavel em alta. O Hamas utiliza a indecência da miséria. É isso. Campeões na manipulação.

Tirada em 22 de julho por um suspeito fotógrafo da agência estatal turca Anadol, a foto que mostra uma criança esquelética, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, aninhada nos braços da mãe, é à primeira vista um retrato angustiante da calamidade. Imediatamente inserida como prova dos nove visual de uma catástrofe humanitária, é a certificação de que Israel está deliberadamente a matar de fome o povo de Gaza. Numa das fotografias, uma segunda criança, supostamente o irmão mais velho de Muhammad, está em pé, ao fundo. Bem nutrido e com aspecto saudável. Então, um tão mal e outro tão bem? Não pense o Hamas que somos todos burros. A foto icónica do menino aclamado como prova da fome em massa, afinal, tem uma história diferente da contada. Mohammed sofre infelizmente de um distúrbio muscular. Numa reportagem da CNN internacional, a mãe explicou que Muhammad sofre de um distúrbio muscular, uma condição médica que requer fisioterapia contínua e nutrição especializada.

Há mais mentiras exploradas pelo Hamas e apadrinhadas pela imprensa parcial, como o caso da fotografia do pequeno Osama al-Rakab, de 5 anos, usada falsamente para culpar Israel pela sua condição. Também Osama sofre de uma grave doença genética, sem qualquer relação com a guerra. No dia 12 de junho, foi coordenada a sua saída da Faixa de Gaza com a sua mãe e irmão, pelo aeroporto Ramon, em direção à Itália, onde recebe tratamento.

Existe sofrimento em Gaza. Existe. A culpa é do Hamas, o responsável pelo início da guerra e pelo seu prolongamento, recusando libertar os reféns ou aceitar um cessar-fogo. Culpado por saquear ajuda humanitária, supostamente destinada aos civis. A ONU não se esquiva da responsabilidade. Apesar de centenas de camiões de ajuda humanitária, alinhados na fronteira, falha repetidamente na distribuição. Alega preocupações com a segurança e aponta o indicador a Israel. Espertos. Mustafa, que se apresenta pronto para liderar Gaza e afins, com a mãozinha internacional, comece por não deixar que a compaixão seja explorada como ferramenta de propaganda. Chegue-se à frente. De caminho, passe por Portugal para convencer uma tal iniciativa, cujo nome "Panelada Nacional pela Palestina – Contra a Fome em Gaza" não é explícito, a arrumar nos armários as panelas e os tachos e frigideiras em vez de apelar prescindível barulho às oito da noite.