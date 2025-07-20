Antigamente, no tempo que já entrou no túnel escuro, construía-se e não se destruía. Nem que fosse por cinismo e para ficar bem na posse do flash, que ajudava a quadruplicar a simpatia eleitoral, podia faltar tudo, até vergonha na cara, menos inaugurações. Era um rodopio de obras, escolas, hospitais, os autarcas, gulosos por permanecerem no bem-bom, chegaram a oferecer ferros de engomar e batedeiras para bolos a eleitores. Não partiam, sequer, uma pedra. Queriam encher os olhos do povo, dar-nos pão de deus na boca e em troca a cruz no boletim de voto a seu favor, para daí a quatro anos, entra outro electrodoméstico na cozinha. A demolição de habitações precárias no Bairro do Talude., sem qualquer garantia de realojamento, representa o bolor civilizacional, é um lanho profundo na sociedade e na consciência comunitária. Não são cravos vermelhos, senhores, são trevas.

Desumanização autárquica