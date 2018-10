Com a falta de alojamento estudantil, resta a estes milhares de jovens deslocados procurar no mercado de arrendamento uma opção, o que se revela uma tarefa impossível para quem encontra quartos com preços de 400 euros no Porto e 500/600 euros em Lisboa.



Sendo certo que não há respostas mágicas que consigam de um momento para o outro resolver o problema, em 3 anos de Governo alguma coisa poderia pelo menos ter sido feita. Em vez disso, limitou-se o Governo, de forma propagandística como é seu apanágio, a anunciar uma linha de financiamento no Orçamento para 2018 e um Fundo já mais recentemente. Ora, a linha de financiamento acabou por nunca sair do papel e o fundo anunciado no fundo foi mesmo uma mão cheia de nada.



Por este andar, caminhamos para o fim da legislatura sem que alguma coisa tenha sido feita. Se faltam ideias ao Governo e ao Partido Socialista, a JSD está inteiramente disponível e ao lado dos estudantes para avançar com algumas.



Em primeiro lugar, se é inexequível querer construir residências estudantis para amanhã e em número que satisfaça a procura dos estudantes, há muito que já se devia ter avançado para a contratualização. Assim, no caso de existirem na comunidade de proximidade infraestruturas adequadas à prestação de um serviço de alojamento e que esta seja demonstrada como a melhor opção de gestão deveriam as Instituições de Ensino Superior poder contratualizar serviços de alojamento estudantis, ficando o Estado obrigado ao pagamento de uma renda.



Da mesma forma, se revela necessário um aumento do valor do complemento de alojamento que hoje em dia está completamente desajustado aos preços praticados no mercado de arrendamento



Adicionalmente, seria esta uma boa oportunidade para rever a taxa de IRS aplicada aos rendimentos de imóveis arrendados a estudantes, que se situa atualmente perto dos 30%. O mercado de alojamento privado é também marcado pela forte informalidade, com uma fração muito significativa do arrendamento a não estar contratualizada e impedindo o registo da despesa para efeitos de dedução em IRS. Uma redução da taxa de IRS acompanhada de um reforço das ações de fiscalização aos arrendamentos ilegais seriam importantes no momento em que nos encontramos.



Como esta haverá muitas outras medidas que podiam ser implementadas. O que não podemos aceitar é que nada seja feito e continuemos a assistir a que milhares de alunos em Portugal se vejam impedidos de estudar no Ensino Superior.





