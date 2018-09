O estado paliativo dos cuidados paliativos

São várias as questões que merecem reflexão: por que razão a RNCCI tem orçamento próprio e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP) não tem? Espera-se que sejam os orçamentos hospitalares, por si só já insuficientes para todas as necessidades, que têm de dar resposta a esta que deve ser uma prioridade?



Parece-me que temos um problema na definição e critérios de "classificação" de doentes. E parece-me, sobretudo, que se estão a esquecer dos doentes, sem assegurar primeiro que lhes é assegurada uma resposta. Não fará mais sentido analisar primeiro a capacidade de resposta de cuidados para quem precisa?



A Comissão Nacional de Cuidados Paliativos elaborou o Plano Estratégico para o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos para o biénio 2017-2018, ficando, assim, reunidas as condições para a implementação e operacionalização da Rede Nacional de Cuidados Paliativos.

O balanço a fazer é decepcionante. Aliás, preocupante.



Em Julho de 2016, havia 362 camas em Unidades de Cuidados Paliativos. Objectivo do plano seria ter idealmente 492 em 2018. Em maio deste ano, havia apenas 376 camas. Em 2 anos, abriram apenas 14 vagas.



Em Julho de 2016, havia 14 Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos. O objectivo do plano era idealmente passar para as 100 equipas comunitárias. Em Maio de 2018, quase no final do período de execução do plano, havia apenas 26. Muito longe do objetivo.

Há ainda a lamentar que haja oito distritos (Braga, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Portalegre e Santarém) onde não existem quaisquer equipas deste género.



E olhando para estes dados, há várias questões que se colocam. Serão os objectivos são suficientemente ambiciosos, correspondendo às necessidades actuais? Se assim for, como é que se justifica que nem com objectivos relativamente modestos face às necessidades que não os consigamos cumprir?



São entre 71 mil e 85 mil os portugueses que necessitam de Cuidados Paliativos em Portugal (dados de 2017). Mas terão chegado apenas a 12 mil portugueses. Mais de 80% continua sem resposta.



Tivemos há poucos meses na Assembleia da República a discussão e votação em torno da Eutanásia. Se houve conclusão a que todos os partidos chegaram foi da urgência e da necessidade de se reforçar a aposta nos cuidados paliativos. Não estará na hora do Governo cumprir os objectivos que ele próprio estabeleceu?

No passado dia 6 de Setembro, por via de uma portaria soubemos da opção de excluir da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados doentes com necessidades paliativas. E é inevitável a perplexidade. Quando se devia estar a investir no apoio aos doentes com necessidades paliativas, vem o Governo tomar esta opção precisamente no caminho oposto que é o de limitar o acesso?No entanto, após a reacção da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que manifestou a sua preocupação com esta medida, veio a Comissão Nacional de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) esclarecer que, afinal, a nova portaria que regula a rede não exclui a prestação de acções paliativas por parte das unidades e equipas a doentes com estas necessidades, dado que o que constitui como critério de não admissão é a necessidade de cuidados paliativos complexos - não se encontrando assim prejudicada a prestação de cuidados paliativos em si.Ora, sabemos que as redes de cuidados continuados e paliativos não são estanques, o que significa que existem doentes com necessidades paliativas menos complexas que se encontram num espaço cinzento entre os dois tipos de unidades. Ora, sabemos que as redes de cuidados continuados e paliativos não são estanques e que actualmente a rede nacional de Cuidados Paliativos não tem capacidade para absorver todos os doentes que carecem destes cuidados. Inevitavelmente, com esta portaria, será criada mais pressão sobre os serviços de urgência e o internamento de agudos sobretudo num ano em que existem unidades de Cuidados Paliativos que fecharam camas por ordem do Ministério.