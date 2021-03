Quem manda aqui sou eu

Os Governos são sempre a favor da transparência, desde que não lhes tire o poder de definirem as narrativas e controlarem os fluxos de informação.

Faz amanhã duas semanas que o Governo aprovou a versão final da Estratégia Nacional Anticorrupção. Ontem, à hora a que escrevia este artigo, o documento continuava a não estar disponível no site do Governo (a menos que esteja escondido nalgum cantinho, onde não o encontro). Isso não impediu a ministra da Justiça de dar uma conferência de imprensa e uma entrevista alargada ao Público sobre o assunto mas, a menos que os jornalistas tenham tido acesso completo ao documento, nem sei bem como se aceita entrevistar um governante sobre uma política pública que não está publicada.

Para o Governo é uma maravilha: o controlo da informação diminui o escrutínio e impede o contraditório, deixando aberto o caminho à propaganda oficial para montar a narrativa que quiser. A única vantagem para o cidadão, no caso concreto da Estratégia Nacional Anticorrupção, é poupar-nos o trabalho de levar aquilo a sério. A versão final do documento, entretanto, já circula informalmente entre jornalistas e comentadores, mas o que importa saber é mesmo só isto: a estratégia governamental para combater a corrupção em Portugal só é acessível através de cunha. É preciso explicar mais alguma coisa?

A ironia é evidente quando toca a uma política nacional de combate à corrupção, mas a verdade é que a gestão política das agendas e dos fluxos de informação é, há muitos anos, com maior ou menor descaramento, um vício dos vários Governos. Podemos lamentar (e eu seguramente lamento) os apertos por que passa o jornalismo, o encolher das redações e a dificuldade em fazer trabalho sólido e continuado de investigação. Mas, como passam a vida a recordar os jornalistas, grande parte do problema está na dificuldade e demora em arrancar aos Governos informação de óbvio interesse público, que a lei obriga a que seja pública mas que os responsáveis políticos guardam no bolso. Quando um repórter demora semanas ou meses a ter uma resposta de um gabinete governamental, é o país e a democracia que ficam em suspenso.