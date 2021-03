Eu vou a Miranda ver a roubalheira

Comecemos por aqui: quando uma empresa encaixa 2.200 milhões de euros num negócio assente na exploração de recursos públicos, é da mais elementar justiça que alguma dessa riqueza reverta para as populações onde é gerada. Podemos depois discutir a melhor forma técnica de cumprir com este princípio de justiça, mas se não está de acordo com ele, como ponto de partida da boa gestão pública e da defesa do interesse nacional, nem se mace mais a ler este artigo.

Parece que é preciso recordar esta questão de base, sobretudo depois de o país ter ouvido ontem os ministros das Finanças e do Ambiente encolherem os ombros no Parlamento durante duas horas, acerca da venda das seis barragens transmontanas da EDP à Engie. No mesmo dia em que a ministra das Finanças sueca disse ao Público achar "fascinante" como os portugueses convivem sem revolta com a desigualdade fiscal, este caso põe a um canto o mais próspero pensionista escandinavo.

Por certo que a mesma ministra sueca acharia igualmente "fascinante" a discussão técnica que entretanto se gerou sobre imposto de selo, planeamento fiscal agressivo ou "reestruturações empresariais". Não vale a pena entrar na minudência jurídica, até porque quem queria perceber o que está em causa já percebeu: a EDP quis vender seis barragens, nos rios Douro, Sabor e Tua, aos franceses da Engie. A venda paga imposto de selo que somaria, neste caso, 110 milhões de euros. Para se escapar, a EDP travestiu o negócio de "reestruturação empresarial" e, em vez de passar diretamente as seis concessões para a Engie, criou uma empresa fantasma, a Camirengia, que ficou detentora das barragens. Essa empresa foi depois vendida à Engie que, logo a seguir, a fundiu no seu universo empresarial para ganhar as barragens, limpinhas, do outro lado.