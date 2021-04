Sabe-se pouco do que está em causa no negócio algarvio que levou à detenção da presidente da Câmara de Vila Real de Santo António (que entretanto renunciou ao mandato). A suspeita é de corrupção na venda de um terreno municipal a um grupo imobiliário, envolvendo o deputado do PS António Gameiro como eventual facilitador do negócio.

Também se sabe pouco (mas quem conhece a casa desconfia muito) dos negócios que motivaram as buscas de ontem da Polícia Judiciária à Câmara de Lisboa e a casa do ex-vereador Manuel Salgado. Também aqui as suspeitas estão ligadas a negócios imobiliários, como a mega-urbanização de Entrecampos (onde até a faixa de rodagem da Av. da República foi usada para contabilizar a área urbanizável) e as construções da Torre das Picoas e dos hospitais da Luz e CUF Tejo.

A história repete-se. A promiscuidade entre autarcas e empreiteiros tem longa tradição e um negro legado em Portugal, medido pela urbanização desenfreada de cidades e subúrbios e pela quantidade de mamarrachos que cresceram como cogumelos nos sítios mais estapafúrdios, a coberto de alterações cirúrgicas dos planos de ordenamento – ou até construídos ilegalmente mas nunca mandados abaixo graças à inércia ou cumplicidade das autarquias.