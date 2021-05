Aperta aperta com ela

Sendo homem, heterossexual e branco (branco para padrões portugueses; não serei seguramente branco para padrões escandinavos), quase tudo na experiência do movimento #MeToo me é estranho: nunca fui alvo de assédio sexual ou moral no trabalho, nunca lidei com o assédio "casual" (casual no sentido de que é corriqueiro) por desconhecidos na rua, não conheço a sensação de coação e medo face à agressão, tal como não sei o que é a raiva e a impotência face ao confronto ameaçador com alguém fisicamente mais forte, nem a humilhação do silêncio ao contemplar uma denúncia que, demasiadas vezes, é uma segunda violência contra a vítima.

Por isso, talvez seja mesmo por ingenuidade que fiquei tão chocado com os relatos de assédio de 17 mulheres à SÁBADO. O que começa a ler-se com incómodo evolui rapidamente para o asco. O asco é depois multiplicado quando se conversa com familiares ou amigas. Dentro do espectro alargado daqueles 17 relatos – que vão de situações de assédio por colegas ou superiores até à perseguição por desconhecidos na rua ou na praia –, todas as mulheres já passaram por isso. Continuam a passar. De tal forma, e com tal regularidade, que se normalizou uma noção de que um homem é mais besta do que gente e é responsabilidade das mulheres não despertar os apetites do animal. Isso, claro, é uma licença para o crime. Porque, se se aceita que um homem não tem a responsabilidade de tratar os outros com contenção e respeito, então qualquer coisa, ou coisa nenhuma, pode ser invocada como álibi para o abuso. Que haja mulheres a alinhar nesta narrativa é mesmo sintoma daquele Síndroma de Estocolmo que faz das vítimas cúmplices dos seus carrascos.

(E, sim, eu sei que também há assédio de mulheres contra homens, e que esse também não merece perdão. Mas também sei que vocês sabem que esse tipo de assédio não só é muito menor – até porque há muito menos mulheres em posição de poder –, como não goza da complacência ou cumplicidade social que culpa o comportamento da vítima pelos abusos do agressor).