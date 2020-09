Muito medo e pouca vergonha

Muito medo

Lembram-se do deputado do PS (hoje ministro) Pedro Nuno Santos que em 2011 ia pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer? Pois esta semana foram as pernas dos deputados que tremeram. Face a um requerimento do Bloco de Esquerda para publicar na íntegra a auditoria ao Novo Banco – a auditoria pedida pelo Governo e paga por todos nós –, PS e PSD (com a abstenção do CDS e da Iniciativa Liberal) chumbaram.

O Bloco Central jurou que até é a favor da publicidade e da transparência, e que as matérias que dizem respeito aos (e saem do bolso dos) contribuintes devem ser públicas e escrutináveis. Mas neste caso é melhor não.

Porquê? Não se sabe bem. O Novo Banco (o auditado, recorde-se) não gosta da ideia. Diz que há matérias de sigilo bancário. Os serviços jurídicos do Parlamento não têm a certeza que haja, mas também não têm a certeza que não haja. Dizem que não é possível saber "com margem confortável". Passa a outro e não ao mesmo.

De joelhos a tremer como banqueiros alemães, os deputados decidiram que, na dúvida, proíbe-se. É um bom retrato da mentalidade democrática dos nossos democratas mentais: na dúvida proíbe-se. Podia ser na dúvida faz-se – mais ainda estando em causa um rio de dinheiro público derramado sobre um banco vendido de forma opaca através de um negócio que foi sempre uma história mal contada. Mas não, na dúvida proíbe-se, em nome da proteção de um segredo bancário que ninguém consegue garantir que exista. Vamos provavelmente ter comissão de inquérito, para nos entretermos. Não podemos é ter informação.

É importante notar que nem se trata de publicar os nomes dos grandes devedores do Novo Banco – todos seguramente bons cavalheiros, politicamente bem relacionados – apesar de ninguém ter problemas em ver os nomes dos devedores do Fisco publicados em letra escarlate para toda a gente ver. Como lembrou a deputada do BE Mariana Mortágua, a versão da auditoria que se pretendia publicar substituía os nomes por códigos. Os deputados tiveram acesso aos nomes, mas os cidadãos não teriam.

Nem isso foi autorizado. Resultado: a versão da auditoria que está publicada é a versão que foi truncada pelo Novo Banco, à medida das suas preocupações e conveniências. Quem decide o que temos direito a saber sobre a auditoria é o auditado!

Pouca vergonha

É com as contas do Novo Banco e os destroços do BES em cima dos ombros que esta semana se percebeu que não há vontade de impor um mínimo recato nas portas giratórias entre política e regulação. A proposta de lei do PAN apresentada quando o Governo decidiu oferecer o Banco de Portugal ao seu ministro das Finanças, que pretendia impor um período de nojo na passagem de cargos governativos para o Banco de Portugal, vai ficar coxa. Deverá ser aprovado um período de arrefecimento de três anos entre o exercício de cargos na banca e a nomeação para o Banco de Portugal, mas no que toca à passagem entre política e regulação, tudo bem.

Desta vez foi a esquerda – PS, BE e PCP – a chumbar a separação entre políticos vinculados e reguladores independentes. É uma posição ideológica: a esquerda acha que há problemas de captura do regulador pelos regulados, mas não vê problemas na transumância de políticos para a regulação. Para eles é tudo cargo público pelo que – dito de forma simples – não há mal nenhum em que os reguladores sejam comissários políticos.

Sucede que comissários políticos já eles são – basta ver a composição da generalidade dos reguladores – e não é isso que tem assegurado a independência e eficácia da regulação! Como demonstrou a investigadora Susana Coroado na sua tese de doutoramento, há dois fenómenos paralelos de captura dos reguladores (que deviam ser, por lei nacional e europeia, autoridades independentes): a primeira é a captura dos reguladores pelos regulados. A segunda é a captura dos reguladores pelos políticos.

Aliás, não é por acaso que o PS, mesmo aprovando o tal período de nojo entre banca e Banco de Portugal, quer que a lei só entre em vigor daqui a seis meses – e explica porquê: há nomeações que ainda quer fazer antes que venha uma lei irritante obrigar a um mínimo de pudor. Tudo às claras.

É isto: muito medo de afrontar a banca, pouca vergonha de permitir promiscuidades de todo o tipo – e menos vergonha ainda de atrasar a aplicação da lei para ainda poder nomear calmamente alguma rapaziada em conflito de interesses.

Numa semana em que passou quase despercebida a revelação do escândalo global dos FinCEN Files, que demonstrou a enorme cumplicidade dos bancos com todo o tipo de crime organizado, incluindo corruptos, barões da droga e organizações terroristas, o que se quer é mesmo mais promiscuidade dos reguladores e dos políticos com este estado de podridão geral.

Se queria saber quem manda em Portugal, quem faz tremer as pernas de quem, aí está. Quando a política assume a cobardia como regra de conduta, abraçando a sujeira ao mesmo tempo que repudia a limpeza, o que nos resta?