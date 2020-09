Ana Gomes, claro

Há meses, para escrever um perfil sobre Ana Gomes, uma jornalista ligou-me com a pergunta mais elementar possível: quando conheceu Ana Gomes? Mau de datas e de memória, nem a isso respondi de forma exata. A verdade é que, como quase toda a gente, conheci Ana Gomes antes de conhecer Ana Gomes.

Conheci Ana Gomes ao mesmo tempo que todos. Como uma diplomata fora do molde, assertiva, presente, frontal, o oposto da imagem do diplomata típico: homem (para começar), discreto, sereno ineficaz. Ana Gomes foi a diplomata corajosa que não só esteve no terreno a garantir o processo de independência de Timor-Leste, como o fez ao mesmo tempo que estabeleceu relações amistosas com a potência ocupante, a Indonésia. Foi a maior proeza diplomática da história do regime democrático e Ana Gomes esteve no centro.

Antes de conhecer Ana Gomes já conhecia Ana Gomes. Ainda assim, zangado com a minha memória, foi à procura em notas e agendas antigas. Deve ter sido em março de 2012 que conheci a Ana Gomes. O país estava sob resgate externo e tinha assinado um memorando de entendimento que impunha reformas estruturais. A Transparência e Integridade via naquele programa de resgate uma oportunidade de curar vícios antigos, mas ao mesmo tempo um risco enorme de aprofundar desigualdades e sacrificar os portugueses para preservar (resgatar, na verdade) nexos de corrupção e promiscuidade política foi o que aconteceu, infelizmente, e é a mesma preocupação que tenho hoje, com mais um pacote multibilionário europeu a caminho.

Em março de 2012 uma delegação da Transparência e Integridade foi falar com os representantes do FMI em Portugal um dos pilares da Troika. Ana Gomes veio connosco. Fomos dizer à Troika para estar de olho vivo no programa de resgate e nos negócios que ia engendrar. Que garantisse que as reformas se faziam para defender a economia, e não para capturá-la. Que passasse a pente fino o balanço dos bancos que faliram em catadupa a partir daí. Anos mais tarde, quando ninguém queria fazer perguntas sobre o dinheiro angolano que entrava em Portugal, era Ana Gomes que escrevia aos Governos (incluindo os do seu próprio partido), aos reguladores em Portugal e na UE, ao Ministério Público a fazer denúncias, a exigir investigações, a apontar suspeitas óbvias para as quais as autoridades só acordaram quando um miúdo até aí desconhecido, Rui Pinto, as revelou.

No momento em que apresenta a sua candidatura presidencial, pense-se o que se quiser de Ana Gomes: ela tinha razão. Tinha razão para questionar a forma como o poder político abriu os braços a dinheiro sujo e esquemas de corrupção, dos investimentos angolanos à mancha dos Vistos Gold. Tinha razão em investigar as offshores da nossa desgraça, incluindo o nosso próprio offshore da Madeira, e em envolver o Parlamento Europeu de forma decisiva em todas as leis europeias sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e proteção de denunciantes um tema que só agora Portugal reconhece como importante e necessário.

Ana Gomes candidata-se à Presidência de uma República que está há 20 anos em estagnação económica e em crise social. De uma República à beira de uma crise social e económica sem precedentes, que soma às nossas deficiências estruturais o impacto brutal da pandemia. Saúdo e apoio a sua candidatura, porque vai dar voz aos que há 20 anos veem as suas esperanças destruídas, ao ponto de já terem abandonado qualquer esperança que restasse.

Ouvi vários dizer é a eleição errada. Em Portugal os Presidentes são sempre reeleitos, esta eleição é a feijões. Pois também esse fatalismo convencional tem de ser desafiado. Se desta eleição a feijões sair uma discussão séria sobre o papel do Presidente da República, já valerá a pena. Ciclos presidenciais de uma década, com um primeiro mandato muito cordial e um segundo muito hostil, não são bons para a democracia. Um Presidente não pode ser uma espécie de rei eleito, que passa os primeiros cinco anos a preparar a reeleição para os cinco seguintes, e então aí tira as mãos dos bolsos e exerce (se é que exerce) algum papel de contrapoder.

Nunca ouvi Ana Gomes dizer, em qualquer cargo que desempenhasse (ou desempenhando cargo nenhum) esse problema não é meu. O chefe do Estado não pode servir para pacatamente presidir ao declínio. Temos grandes desafios pela frente desafios que poderão esboroar o que ainda resiste da nossa frágil democracia e nenhuma eleição é a feijões. O país não pode esperar.