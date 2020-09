Malta, desta vez é que vai ser!

Ontem, a trocar mensagens com amigos, apercebi-me do maná dos céus que desceu sobre Portugal. Falávamos sobre uma audição que a Transparência e Integridade (a que presido) tinha tido com o grupo de trabalho que esboçou a proposta de estratégia nacional contra a corrupção ontem apresentada pelo Governo.

"É aquele think tank para prevenir maroscas com os fundos europeus, não é?" Não, isso é um grupo de reflexão criado por iniciativa da Procuradora-Geral da República.

"Então é aquela Comissão de Transparência que há no Parlamento?" Não, essa é a que serve para explicar que não há conflitos de interesses dos deputados sempre que alguém diz que os encontrou.

"Mas a Transparência e Integridade não foi ouvida nessa comissão?" Não, foi ouvida na Comissão de Assuntos Constitucionais por causa de uma petição que nós próprios apresentámos a pedir que o Parlamento se comprometa com uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção.

"Então o que o Governo apresentou foi a resposta à vossa petição?" Não, foi uma iniciativa própria, paralela, curiosamente anunciada no mesmo dia em que apresentámos a nossa petição no Parlamento (o mundo está cheio de coincidências).

Regozijemos, portugueses! De repente, todo o país se levanta em iniciativas de combate à corrupção. Ou não há fome que não dê em fartura ou então o que aí se vislumbra não é um oásis no deserto, mas uma miragem que acabará connosco a beber areia. Veremos. Em vésperas da chegada triunfante de uma nova pipa de massa da Europa uma coisa é certa: se a fartura de medidas e propostas for apenas mais uma manobra de diversão os tempos que aí vêm serão um festival de gamanço e ganância desenfreada para o qual não haverá retorno – e não haverá perdão.

Para já vai haver muito para discutir nas propostas do Governo – e aqui abro um parêntesis:

[Se o Ministério da Justiça faz uma conferência de imprensa às seis da tarde para anunciar um pacote de medidas anti-corrupção, faça o favor de publicar o pacote às dez da manhã. Facilitaria à ministra a tarefa de apresentação e tornaria o trabalho dos jornalistas presentes na conferência de imprensa, e dos comentadores que se lhes seguiram, mais útil e substantivo. Em vez disso, o que temos é o anúncio das medidas sem as medidas à frente. É uma velha estratégia das máquinas de comunicação política que lhes permite gerir perceções em vez de discutir realidades; e formatar o debate antes que haja oportunidade de cada um formar a sua própria impressão. É pior do que negligente, é sacaninha. É o que permite que já saibamos o que pensa o Governo da auditoria ao Novo Banco, o que pensa a oposição da auditoria ao Novo Banco, o que pensa até o Novo Banco da auditoria ao Novo Banco, mas ninguém tenha visto a bendita auditoria ao Novo Banco. Isto não é próprio de uma democracia madura. Não é próprio de gente honesta – e antes disso, sequer, não é próprio de gente crescida.]

Pacotes anti-corrupção, quem os não tem? Ainda a legislatura passada se formou uma Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas. Esteve três anos a marinar e aprovou em cima do joelho, bem no final da legislatura, um conjunto de alterações à lei que, por cada avanço, tinha um recuo. Para ficar ela por ela.

Do pouco que se sabe das ideias do Governo, há várias propostas úteis. É preciso dar mais eficácia à Justiça, por exemplo fechando os alçapões que impediam na prática a criação de incentivos para que os envolvidos em crimes de corrupção virassem o bico ao prego e passassem a colaborar com a Justiça. É preciso reforçar mecanismos de prevenção e formação, com responsabilização dos decisores nas entidades públicas e privadas.

A prevenção da corrupção, prioridade declarada pela ministra, é crucial mas não se faz com mais palestras nas escolas – uma área de educação cívica onde, na prática, não nos faltam "objetores de consciência". A prevenção da corrupção faz-se com o reforço da democracia. Com a reforma e a capacitação das instituições.

Para começar, o plano parece ser completamente omisso nas questões de corrupção política. E isso é falhar no essencial. A Operação Marquês não é um caso de um funcionário público que recebeu umas luvas. É um caso de um primeiro-ministro que terá posto o cargo à venda e decidido as políticas públicas mais relevantes do país segundo o critério do seu próprio enriquecimento pessoal. E não é caso único. A Operação Marquês está ligada à EDP, que está ligada à Odebrecht, que está ligada à Lava Jato, que está ligada ao Mensalão, que está ligado à PT, que está ligada ao BES, que está ligado à Operação Furacão, que está ligada ao BPN, que está ligado ao Monte Branco – já perceberam o padrão. Só há mega-processos porque há mega-corrupção e, não sejamos ingénuos, isto não se resolve com códigos de conduta.

A corrupção está no centro da política e a política está no centro da corrupção. As medidas mais substantivas de qualquer estratégia útil têm de assumir isto. E isso exige um exame de consciência dos partidos centrais do sistema político. Esse exame, vem a caminho? Depois de ter ido de férias com a aprovação de uma lei à medida – daquelas que era inadmissível no caso de Centeno, lembram-se? – para tramar os independentes e os pequenos partidos nas próximas autárquicas, o Parlamento volta agora do Verão para retomar o reforço da qualidade da democracia com uma proposta vergonhosa do PSD para sabotar (de novo!) a lei de financiamento dos partidos.

Desta vez, por iniciativa de Rui "Banho de Ética" Rio, pretende-se isentar os partidos de responsabilidades pelas ilegalidades que os mandatários financeiros façam para pagar campanhas eleitorais. Mandatários escolhidos por quem? Pelos partidos, claro. A boa consciência da proposta é tal que um requerimento banal do PAN para serem ouvidos vários especialistas foi chumbado pelo PS, PSD e PCP. No que conta, é este o seu compromisso anti-corrupção.

Se forem fiéis à tradição (queriam tê-la despachado antes das férias, sem que ninguém notasse), a lei do bode expiatório vai ser tratada nas traseiras, enquanto no salão se festeja animadamente o consenso nacional para o combate à corrupção. Sim, malta, desta vez é que vai ser!