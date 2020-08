Do Chipre com amor

Quando a Transparência e Integridade (de que sou presidente, para que fique o registo) ganhou uma batalha judicial contra o Ministério da Administração Interna para obter dados sobre os Vistos Gold, no final do ano passado – culminando uma guerra de quase dois anos por informação básica sobre o esquema –, uma das coisas que nos chamou a atenção (entre muitas outras perplexidades) foi ver na lista de beneficiários por nacionalidade um caso de Visto Gold concedido a um cidadão do Chipre.

Não fazia sentido: porque é que um cidadão de um país da União Europeia havia de comprar um visto de residência noutro país da União Europeia? A história não cheirava bem e agora conseguimos perceber melhor o que se terá passado, graças a uma investigação da Al Jazeera que passou praticamente despercebida em Portugal: os Cyprus Leaks.

Graças a uma fuga de informação, a Al Jazeera teve acesso a 1400 processos de obtenção de nacionalidade através do programa cipriota de Vistos Gold, que lhe permitiram conhecer a identidade de perto de 2500 novos cidadãos daquele país – vários dos requerentes legalizaram também familiares.

No Chipre, qualquer pessoa com 2,15 milhões de euros no bolso pode comprar a nacionalidade através do programa de Vistos Gold. Portugal, por comparação, não vende nacionalidade (a não ser, indiretamente, no caso dos descendentes dos judeus sefarditas), mas apenas autorização de residência, o que faz do nosso esquema uma variante menos boçal, e por isso mais barata, da versão cipriota. Menos boçal mas não menos perigosa, já que os beneficiários podem ter acesso à nacionalidade portuguesa ao fim de cinco anos. É mais subtil e ligeiramente menos chocante mas vai dar ao mesmo, ou não tivesse Portugal longa prática em esconder a mão que vai ao pote.

O que a Al Jazeera descobriu não surpreende: criminosos condenados, foragidos da Justiça, políticos, militares ou altos funcionários de Estados estrangeiros a comprar passaportes do Chipre sem qualquer controlo nem verificação de quem são estas pessoas ou de onde lhes vem o dinheiro "investido". Tal como em Portugal, os requerentes no Chipre têm de apresentar um registo criminal limpo – mas, tal como em Portugal, as autoridades cipriotas recebem o papel e não o verificam.

Ou não verificavam. Porque, graças a forte pressão externa de organizações como a Transparency International (de que a Transparência e Integridade é o capítulo português) ou da própria Comissão Europeia, o Chipre tem vindo a apertar as regras desde o ano passado. Entre as alterações está a proibição de acesso ao programa por parte de Pessoas Expostas Politicamente (uma definição jurídica que abrange políticos, militares ou altos funcionários de Estados estrangeiros e seus familiares). Passa também a ser interdita a emissão de passaportes a pessoas que estejam a ser investigadas por crimes económicos, mesmo que ainda não tenham sido acusadas ou condenadas. O Chipre promete mesmo retirar os passaportes a beneficiários de Visto Gold que estejam a contas com a Justiça noutros países.

Ora, terá sido exatamente no momento em que se apertavam as regras no Chipre, no final de 2019, que surge em Portugal um beneficiário de Visto Gold cipriota. A informação prestada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, por ordem do Tribunal Administrativo de Lisboa, estava atualizada a 30 de novembro de 2019 e listava o tal caso suspeito. Não sabemos quando este "cidadão" cipriota obteve uma autorização de residência portuguesa, mas nada mais faz sentido. Dentro da União Europeia temos liberdade de circulação; não há qualquer razão para um cidadão cipriota gastar 500 mil euros numa autorização de residência em Portugal – a menos que tenha medo que as autoridades do Chipre lhe rasguem o passaporte. Não me ocorre outra explicação: Portugal, que mantém a política de braços abertos e olhos fechados, está a acolher o refugo dos Vistos Gold de outros países da UE.

Não surpreende. Em Portugal, as sucessivas revisões do esquema, apresentadas como forma de "reforçar os controlos", nunca reforçaram controlos alguns. Muito pelo contrário, limitaram-se a abrir mais oportunidades de compra de passaporte. A informação estatística dada pelo SEF à Transparência e Integridade mostra bem que não se verifica a veracidade da informação fornecida pelos requerentes, nem se faz diligência devida sobre o seu currículo e negócios. Nada. Não admira por isso que vários suspeitos de corrupção já tenham sido encontrados tranquilamente em Portugal com um Visto Gold. Num caso descoberto pela SÁBADO, um oligarca russo procurado pela Interpol comprou em Portugal vistos para a mulher e o filho – que lhe permitem a ele, se quiser, obter o seu próprio passaporte pela via do reagrupamento familiar.

O Parlamento Europeu, o Comité Económico e Social e a própria Comissão Europeia já reconhecem o risco deste tipo de esquemas de venda de residência ou nacionalidade e defendem a sua extinção ou revisão profunda. O atual comissário da Justiça admite agir judicialmente contra o Chipre na sequência das revelações dos Cyprus Papers e a sua antecessora no cargo já tinha alertado para os riscos de segurança para a Europa. Na verdade, ninguém sabe se andamos a vender entrada na UE apenas a corruptos internacionais ou também a terroristas internacionais.

Mas em Portugal o esquema continua imperturbável, protegido por governantes do PS, PSD e CDS e por deputados bem relacionados com os escritórios de advogados ou consultoras que ganham a vida a intermediar passaportes – como Carlos Peixoto do PSD ou, até há poucas semanas, André Ventura do Chega, ambos ligados ao escritório Caiado Guerreiro.

Não são riscos abstratos, são problemas reais. Portugal está a ser usado como porto seguro para corruptos internacionais. É por isso que quero saber quem é este cidadão do mundo com passaporte cipriota que veio comprar passaporte português. Quero saber o nome, a história e o currículo. Quero saber qual foi o impulso que o levou a comprar um visto de residência num país da UE se já tem passaporte de outro país da UE. Quero saber tudo sobre este caso mal contado (na verdade, não contado de todo), mas sei que não posso. Seria uma violação dos dados pessoais e uma intromissão na privacidade deste "investidor" que seguramente deu muito ao país e merece sossego.

Como não posso saber, contento-me que quem pode pergunte. Alguém no Parlamento que pergunte. Alguém não só com poderes mas com obrigações de fiscalização da atividade do Governo e da Administração Pública que faça estas perguntas, que obtenha as respostas, que veja os documentos e nos tranquilize de que o processo foi bem conduzido, que as verificações que o próprio SEF admite que não faz foram feitas neste caso e que o cidadão em causa não é um oligarca russo, ou chinês, ou afegão, à procura de um cantinho de impunidade – e uma casa com piscina.

Mais do que isso, quero saber se Portugal acolheu de braços abertos outros infelizes refugiados do combate à corrupção no Chipre. Quero saber se esta bizarria de vender passaportes portugueses a "cidadãos" da União Europeia foi uma vez sem exemplo ou se desde dezembro de 2019 houve outros milionários "cipriotas" com suores frios e consciência pesada à procura de poiso mais seguro em Portugal. Quero saber se também nisto o meu país é a vergonha da Europa.