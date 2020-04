Esta catástrofe é minha e não a dou a ninguém!

A Assembleia da República assumiu-se na quarta-feira, quem diria, como uma fábrica de heróis. Ao país que clamava "por favor deem-nos os dados, deixem que a comunidade científica contribua para a solução", PS e PSD responderam: "fiquem em casa quietinhos. Tratamos nós disto". Uns valentes.

A resolução proposta pela Iniciativa Liberal nem tinha nada de revolucionário. Dava eco a uma petição iniciada por cientistas das Universidades do Porto e do Minho e secundada por milhares de outros investigadores e de cidadãos, para que o Governo disponibilizasse à comunidade científica os microdados pseudo-anonimizados sobre os casos suspeitos de Covid-19 em Portugal. A mesma informação, aliás, que o primeiro-ministro prometeu ao Parlamento fornecer "muito brevemente" há mais de uma semana, sem que até agora tenha aparecido. É informação crucial para que a comunidade científica possa identificar as dinâmicas de progressão da doença, medir a eficácia das medidas de contenção ou antecipar quais os hospitais onde se prevê que venha a ser mais aguda a necessidade de ventiladores, por exemplo. Informação que pode salvar vidas, pedida pela mesma comunidade científica que se mobilizou para produzir testes de diagnóstico, ou desenhar e imprimir viseiras de proteção individual em impressoras 3D. A mesma comunidade científica, a mesma sociedade civil, em suma, que arregaçou as mangas e está a contribuir para o combate comum, como se exige numa democracia.

Ao votar contra esta proposta de comum bom senso, que pretendia apenas vincular o primeiro-ministro à promessa que fez, o Partido Socialista fez de António Costa um mentiroso. Afinal, os dados prometidos não são para publicar. Ou até serão, mas quando o Governo quiser e desde que não o chateiem acerca disso. A garantia solene do Presidente da República, de que ninguém ia mentir a ninguém, não inclui a mentira por omissão. Fica-se por um chico-esperto "não me faças perguntas e não te conto mentiras". Marcelo 0, PS 1.

Que eu tivesse visto, ninguém no Partido Socialista justificou este voto, mas desconfio que a razão do chumbo é simples e ao mesmo tempo aterradora: o PS quis proteger o Governo porque sabe que a informação pedida simplesmente não está organizada nem disponível em termos minimamente fiáveis. Já temos visto discrepâncias nos dados agregados apresentados pela Direção-Geral de Saúde e críticas de médicos ao funcionamento do sistema informático usado para o registo de doenças infecciosas. Aceder aos dados desagregados seria perceber melhor como funciona o sistema e identificar com detalhe a provável balbúrdia que para aqui vai – balbúrdia, sejamos justos, que não é exclusiva do combate à Covid-19 ou da máquina do Serviço Nacional de Saúde, mas é comum ao funcionamento de uma Administração Pública esvaziada de quadros e de capacidade ao longo de vários anos – para que nesse vazio se instalem caciques partidários em cargos de responsabilidade, ou para criar oportunidades para subcontratar políticas públicas a um setor privado amigo dos decisores e mais amigo ainda da manjedoura do orçamento do Estado.

Mas se o voto contra do PS é assustador, o voto contra do PSD é simplesmente incompreensível. E mostra bem a conceção que uns e outros têm sobre o funcionamento de uma democracia de qualidade. Usando da palavra no último plenário, o deputado Adão Silva, da União Nacional (perdão, do PSD), explicou – na linha que Rui Rio já tinha ensaiado – que o partido acha mal tanta proposta de lei e de resolução feita pelos partidos na Assembleia da República. E como acha mal, em vez de as ler e tomar posição sobre cada uma, votou contra todas. Inacreditável.

O PSD tem todo o direito de achar que estes tempos exigem da Assembleia ponderação e contenção. Adão Silva teve razão em dizer que a discussão de perto de uma centena de propostas num único plenário, com votações em catadupa, criava um "caos legislativo, um absurdo, um desatino" – talvez tivesse boa ideia PS e PSD não terem impedido a discussão de várias destas medidas no plenário da semana passada, o que teria permitido espaçar e qualificar a discussão. Do rol de propostas, seguramente umas serão boas, outras más. Umas serão necessárias e urgentes, outras inoportunas ou até oportunistas. Pagamos aos deputados para as ler e tomar posição mas o PSD, por indicação do seu líder, preferiu amuar. "Por isso o Grupo Parlamentar do PSD irá votar contra todos os projetos de lei e projetos de resolução, independentemente do seu conteúdo", anunciou Adão Silva. Simples e limpinho. Para o partido líder da oposição, um Parlamento democrático é uma maçada dispensável, mais ainda em tempo de emergência.

Com esta cena macaca, Rui Rio mostrou o que já se sabia: não há diferença entre PS e PSD. Escolher não apresentar propostas e em vez disso trabalhar com o Governo para afinar as propostas do executivo é perfeitamente legítimo. Criticar os outros partidos da oposição por fazerem oposição e terem ideias próprias já é mais bizarro. Recusar-se sequer a ler as propostas e votar contra tudo, "independentemente do seu conteúdo", é que não passa pela cabeça de ninguém – a não ser de Rui Rio e dos lemingues que o seguem. É abdicar de agenda e de iniciativa e deixar o país sem oposição precisamente quando mais precisa dela. É um profundo desrespeito ao Parlamento (essa é a má notícia) mas é também a certidão de óbito político de Rui Rio (e essa é a boa notícia). A atitude que muitos lhe gabaram, embevecidos, de grande estadista, carimbou a sua irrelevância: se o PSD abre a boca para dizer que não fala e se levanta para dizer que não vota; se o PSD não serve sequer para garantir que os dados relevantes sobre a pandemia são trazidos ao conhecimento público (inclusive da própria oposição, para que possa fazer o seu trabalho), então o PSD não serve para nada. A sua política de "colaboração" sem oposição boicota o escrutínio, empobrece a democracia e veda a prestação de contas e a participação pública que os cidadãos exigem e esperam numa democracia.

Rui Rio pôs-se num beco sem saída: colado ao Governo cuja oposição devia liderar, não tem nada a ganhar: os sucessos no combate à pandemia serão vitórias de António Costa, os fracassos serão partilhados com Rio. Pode até vir a ser vice-primeiro-ministro de um Governo de salvação nacional – hipótese remota que faz salivar o PSD. Mas já mostrou que, por mais alto cargo onde o pendurem, não trará, neste PSD e neste PS, nada de sanitário.

PS – Rui Pinto saiu finalmente da prisão preventiva excessiva e injustificada em que se encontrava, segundo foi noticiado graças a um acordo com o Ministério Público. O "acordo" terá menos de acordo do que algumas manchetes anunciavam: o nosso bizantino código de processo penal simplesmente não permite ao Ministério Público fazer muitas promessas. Para além do enorme potencial deste avanço para desvendar mecanismos enraizados de corrupção estrutural em Portugal (que já começaram com os Football Leaks ou os Luanda Leaks), este será também um bom caso de estudo que nos vai ensinar muita coisa útil sobre a melhor forma de rever as nossas leis processuais para dar garantias mínimas de eficácia ao trabalho da Polícia Judiciária e do MP. Entretanto, anotem num caderninho o nome de todos os eminentes juristas que já andam a vociferar em público que se abre aqui um precedente gravíssimo para o Estado de Direito. Alguns estão genuinamente preocupados; e essas preocupações merecem ser levadas a sério e discutidas da forma fria e racional. Outros vamos voltar a vê-los mais à frente, a representarem os denunciados de alto gabarito que constarão dos discos brevemente desencriptados de Rui Pinto. Anotem os nomes num caderninho. Vai ser divertido.