O que virá a seguir

Portugal é um brilhante caso de sucesso na contenção da pandemia, segundo se tem lido. A Suécia do sul, a crer no El País, graças à unidade entre Governo e oposição e aos esforços concertados de políticos, pessoal clínico e cidadãos. O resultado de sermos a sétima melhor democracia do mundo, segundo o Público, que cita em defesa da tese o ranking das democracias liberais do V-Dem Institut, da Universidade de Gotemburgo (os suecos do norte) – um ranking útil, mas que me parece mede os aspetos formais das democracias e não o seu desempenho efetivo (que é uma forma diplomática de dizer: se Portugal é a sétima melhor democracia do mundo, mal vão as democracias).

Na verdade valem pouco estes cenários. Portugal é um caso de sucesso na contenção da epidemia, ou é um dos lugares mais perigosos do mundo, como tentou argumentar Pedro Caetano, num artigo contestadíssimo no Observador, onde comparou o que não é comparável e torturou as estatísticas para defesa da sua tese? A resposta, nisto como na maior parte das questões que dizem respeito à pandemia, é "não sabemos". A quantidade de testes realizados, os critérios usados para determinar uma morte como tendo sido causada pela Covid-19, a pura e simples ausência de dados, o facto de estarmos a combater uma doença em relação à qual ainda há muito por saber – tudo isto significa que só depois da tormenta ter passado é que poderemos acertar as contas e perceber quem geriu bem e quem geriu mal. Esta é uma daquelas lições que só virá depois do exame. Para já, o que se pode e deve fazer é partilhar a informação, publicar os dados, deixar que a comunidade científica os use para aprender e para moldar a melhor abordagem possível (que será sempre uma abordagem com falhas) à emergência – coisa que o Governo tem tardado a fazer.

Muitos não se têm cansado de repetir, com razão, que em Portugal os cidadãos se anteciparam a muitas das medidas restritivas do Governo. Antes de decretado o estado de emergência, quem podia já estava fechado em casa. Antes de António Costa ter fechado as escolas, muitos pais (mais uma vez, quem podia) já estavam a manter as crianças em casa. O sucesso da estratégia de confinamento, que é uma coisa positiva, teve como ponto de partida um dos traços mais negativos da sociedade portuguesa: o medo. Em vez de esperarmos pelas ordens de instituições em que não confiamos, cada um fez o que lhe pareceu mais seguro – da quarentena auto-imposta ao açambarcamento de papel higiénico. A contenção da pandemia funcionou porque em Portugal damos por adquirido que, numa crise, é cada um por si.

O que segue, além de sabermos se e quando começamos a descer do "planalto", é o desafio de um enorme choque económico que, mais uma vez, se arrisca a ser profundamente desigual na distribuição dos sacrifícios. O Governo, que agora tem a espinhosa tarefa de encontrar dinheiro para pagar um programa de recuperação económica, devia começar por três coisas simples, já denunciadas à exaustão pelos jornalistas e pela sociedade civil e confirmadas por comissões parlamentares de inquérito: travar mais pagamentos à banca (que agora vai ter dinheiro a rodos do programa de emergência do BCE); acabar com a sangria desenfreada das Parcerias Público-Privadas rodoviárias; e fechar a torneira das rendas energéticas – a EDP acaba de aprovar a distribuição de 695 milhões em dividendos. Sem isto, estaremos de novo a espremer os mais frágeis para proteger os mais poderosos – e nenhuma democracia sobrevive intacta a isso, seguramente não duas vezes em duas décadas.

A emergência que se seguirá à emergência de saúde e à emergência da ajuda económica de curto prazo é outra ainda mais importante: a emergência de repensarmos tudo. Sim, os sistemas de saúde estavam mal apetrechados à conta de Governos que olham para os seus países em ciclos eleitorais curtos e por isso desprezam o planeamento e prevenção de longo prazo. Sim, os impactos económicos foram desiguais porque existem setores protegidos pela sua proximidade promíscua aos decisores políticos. Sim, o país onde originou a pandemia acabou por ser o seu grande beneficiário económico porque de repente mais ninguém senão a China produz máscaras, material de proteção, ventiladores e outros bens essenciais.

Curar o vírus exige curar o medo. Se hoje vemos o planeta respirar fundo porque a atividade humana se travou a fundo, amanhã teremos de respirar fundo nós próprios e começar do início. Questionar tudo. É óbvio que temos de ter cadeias de produção de bens essenciais menos dependentes da China. É óbvio que os países têm de ter condições para reforçar a sua resiliência sanitária, alimentar, económica – sem cairmos na tentação de voltar a fechar fronteiras e mercados numa procura míope de interesse próprio que só serve para gerar ainda mais desequilíbrios e ainda mais conflitos. O bem estar das pessoas tem de voltar a ser o centro das políticas públicas e temos todos de nos habituar a pensar para lá dos ciclos eleitorais – e a exigir dos nossos Governos mais do que a gestão da conjuntura ou uma democracia clientelar em que trocamos votos por "obra feita" de curto prazo e mais curto impacto social.

Quando finalmente sairmos de casa a tentação será irresistível para voltarmos a uma ideia de normalidade anterior à pandemia. Quem ainda tiver emprego e rendimento vai querer ir às compras, desforrar-se de tudo aquilo que teve de conter nas últimas semanas. Empresas e Governos cá estarão para nos encorajar. Mas isso arrisca-se a ser apenas mais uma pedalada num ciclo vicioso de inflacionar bolhas, rebentar bolhas, sofrer desigualmente com os estilhaços, voltar a inflacionar bolhas. A tensão entre democracia e autoritarismo, que não nasceu com a pandemia, vai agudizar-se (já está a agravar-se) e vamos ter de a desempatar quando sairmos disto.

A maldição chinesa – "que vivas tempos interessantes" – abateu-se sobre o mundo. O mundo vai ter de responder com liberdade, com democracia e com energia criadora para, do outro lado da pandemia, pensarmos de raiz do que virá a seguir. Sim, vão ser tempos interessantes.