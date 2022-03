O preço da liberdade

A coisa que todos queremos dizer face a uma situação nova e inesperada é "eu avisei". Dá para exibirmos a nossa inteligência e fingirmos que percebemos o que se está a passar. Nas últimas duas semanas, académicos, militares, políticos e manadas de comentadores televisivos e de redes sociais, em Portugal e no mundo, têm dado este espetáculo de soberba intelectual. Tem sido às vezes divertido, às vezes enfurecedor e quase sempre deprimente ver como cada opinadeiro encafua, a bem ou a mal, a análise da invasão da Ucrânia na visão do mundo que já trazia no bolso.