A mentira dourada

Tudo o que sucessivos Governos lhe disseram sobre os Vistos Gold é mentira. De Paulo Portas, Miguel Macedo e Passos Coelho a António Costa, Augusto Santos Silva e Eduardo Cabrita, todos mentiram. Os Vistos Gold são o espelho da parte mais podre do regime democrático: uma mentira de Estado para proteger um esquema de corrupção institucionalizada e garantir longa vida à promiscuidade entre políticos vendidos e os lóbis que os compraram – e nos levaram à falência, continuando ainda hoje a traficar poderes e influências com triunfante impunidade em Portugal.

Foi a 11 de abril de 2018 que a Transparência e Integridade (a que presido, para que se registe o interesse) escreveu pela primeira vez ao ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita requerendo informação de interesse público sobre o esquema dos Vistos Gold. Sem resposta. A informação que, por lei, deve ser facultada aos cidadãos em 10 dias úteis demorou quase dois anos de guerra a obter. Com cartas sucessivas, sempre olimpicamente ignoradas. Com uma queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que nos deu razão mas cujo parecer foi também ignorado. Por fim, com uma ação em tribunal para obrigar o ministro da Administração Interna a cumprir a lei. Ao finalmente recebermos os dados arrancados a ferros ficou claro porque é que Eduardo Cabrita tanto se esforçou na ocultação.

Sobre os rigorosos controlos que sucessivos Governos juraram existirem, ficámos esclarecidos: quantos vistos foram concedidos por imóveis comprados através de empresas; e que empresas são estas? Ninguém sabe. Quantos contactos faz o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com autoridades de outros países para cruzar dados dos requerentes de visto e garantir a veracidade da informação prestada? Nem o SEF sabe responder. Quantos vistos, uma vez concedidos, tiveram de ser revogados, nomeadamente pelo facto de os seus beneficiários serem afinal procurados por crimes noutros países? Também ninguém sabe; essa informação não é recolhida. Quantas avaliações de impacto foram feitas ao esquema dos Vistos Gold desde que entrou em vigor, em 2012? Zero. O que sabemos é que de mais de 8500 Vistos Gold tramitados (e nem se contam aqui mais milhares de autorizações de residência por reagrupamento familiar) só 414 foram rejeitados – uma taxa de reprovação de menos de 5%, a que se deveriam somar os vistos entretanto revogados, mas esses nem sabemos quantos são. O esquema está em roda livre.

E de onde vem o dinheiro? Sabendo que a larga maioria dos beneficiários são cidadãos chineses, sujeitos a leis de controlo de capitais que os impedem de tirar mais de 50 mil dólares por ano da China, como é que chegam com 500 mil euros para comprar imóveis em Portugal? Ou, perguntando de outra maneira, que procedimentos segue o SEF para garantir a origem limpa dos capitais trazidos na bagagem dos novos cidadãos dourados? Nenhuns. A força de segurança encarregue de proteger as fronteiras de Portugal e da Europa abre os braços e fecha os olhos, respondendo à Transparência e Integridade que "não compete ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras esse controlo". Compete a quem? Às entidades obrigadas por lei, incluindo os banqueiros e advogados que falharam espetacularmente (por estarem em conluio evidente com os criminosos) no Luanda Leaks, ou aos agentes imobiliários que reconhecidamente não cumprem as suas obrigações de diligência devida. "Reconhecidamente"? Sim. É o próprio Governo que o diz, no relatório de avaliação dos riscos de branqueamento de capitais: "os riscos são altos nos setores imobiliário, de notários e conservadores e de comerciantes de bens de alto valor unitário. […] Uma outra vulnerabilidade importante […] é a que resulta da ausência de informação, nomeadamente, embora não só, no setor do imobiliário e na criação de entes coletivos". É preciso fazer um desenho?

E o que ganhamos em troca desta porta escancarada para a corrupção e a lavagem de dinheiro, com riscos acrescidos para a própria segurança da União Europeia? Empregos diretos criados pelo esquema, através da atribuição de vistos pela criação de pelo menos dez empregos: 17 vistos no total, responsáveis pela criação de 213 empregos. 213 empregos em oito anos. Quer um termo de comparação? Há 230 deputados no Parlamento. Desde que o esquema foi criado, os eleitores já atribuíram esses 230 empregos duas vezes, em 2015 e 2019. Mas talvez haja aqui alguma simetria cósmica, porque seguramente vários dos empregos que os Vistos Gold ajudam a manter (e que não contam para a estatística) estão no próprio Parlamento!

Em 2018, quando o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei para extinguir os Vistos Gold, coube ao deputado do PSD Carlos Peixoto fazer um parecer sobre a proposta. Nesse parecer, Peixoto fez duras críticas à ideia de extinguir os Vistos Gold, citando (sem apresentar números) o seu impacto positivo no emprego. Esqueceu-se foi de mencionar que um dos empregos suportados pelo esquema é o seu! Carlos Peixoto é consultor da Caiado Guerreiro, uma das muitas sociedades de advogados especializadas na intermediação dos Vistos Gold (já agora, a atual líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, também lá andou até 2015). Confrontado com este gritante conflito de interesses, o Parlamento apressou-se a fazer um parecer decidindo que não havia problema algum, com base no argumento de Carlos Peixoto de que na Caiado Guerreiro não trabalha na venda de Vistos Gold. Pois claro que não! Carlos Peixoto não é o delegado comercial da sociedade de advogados, é o seu lobista infiltrado no Parlamento – e merece cada cêntimo, como se vê. Com este parecer, a falha de caráter de Carlos Peixoto tornou-se na falência ética da Assembleia, que em vez de impor um mínimo de salubridade no exercício do mandato preferiu fazer seus os defeitos do deputado, elevando os conflitos de interesses a boa prática parlamentar.

É hipocrisia deste quilate que nos tem sido servida pelas maiorias PS e PSD/CDS desde que os Vistos Gold foram criados. Os sucessivos porta-vozes desta vergonha, dos quais o atual ministro Augusto Santos Silva é hoje o mais empenhado, defendem-se lembrando que a vergonha não é só nossa e que regimes como este existem em vários países da UE. Pois. Mas o que também existem são controlos escrutináveis e mecanismos de transparência que não incluem ativistas precisarem de quase dois anos e de litigância em tribunal para terem acesso a estatísticas elementares. E o que também existem – vão-se aliás somando – são relatórios e tomadas de posição da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do Comité Económico e Social Europeu exigindo a revogação desta mancha de criminalidade legalizada; e países a suspender os seus programas.

Por cá, em vez de responder à evidência, os políticos de negócios voltaram às manobras de entretenimento. Nem isto é novo: de cada vez que houve escândalos com Vistos Gold, já desde os tempos de Paulo Portas, foram-se anunciando "revisões" que nunca acrescentaram uma grama de controlo ou escrutínio, antes criaram mais álibis e mais oportunidades para a lavagem. Desta vez foi o PS que se lembrou de propor a restrição dos Vistos Gold em Lisboa e Porto e a sua "reorientação" para o interior do país. No plenário do Parlamento, coube ao deputado Carlos Pereira (conhecido ex-diretor do offshore da Madeira) defender a medida, disse ele, "depois da avaliação fina que [o PS] fez sobre a evolução deste regime" – tão fina que não está documentada em parte nenhuma, nem em estudos de impacto, nem de custo-benefício, nem de riscos de branqueamento. Finíssima. As propostas do BE e do PAN para acabar com este esquema promíscuo foram chumbadas e uma outra proposta do PAN para avaliar o impacto do programa foi também rejeitada – uma votação incompreensível, através da qual a Assembleia da República abdica de sequer recolher dados para uma avaliação informada do regime. Os deputados deliberaram enterrar a cabeça na areia.

Sobrou apenas a autorização legislativa para o Governo mandar os Vistos Gold para fora cá dentro. O ministro Pedro Nuno Santos justificou este paliativo com os preços astronómicos das casas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que disse serem um "crime de lesa-pátria". "Neste momento, os 'vistos gold' não resolvem o problema da população portuguesa na cidade de Lisboa e no Porto e, portanto, é altura de retirar esses instrumentos nessas cidades e tentar que possam beneficiar outras regiões do país", disse ele. Por outras palavras, é hora de beneficiar as regiões mais pobres com a subida dos preços do imobiliário que não resolveu (antes foi um crime de lesa-pátria) o problema das regiões mais ricas. Impagável! Importa apaziguar o eleitorado urbano e, em vez de extirpar o cancro, recolocá-lo no interior mais frágil mas onde os custos eleitorais são menores – talvez por isso, o PS e o PSD dos negócios, os mesmos que repartem os deputados nos círculos do interior, conluiaram-se para aprovar esta brutal agressão travestida de atração de investimento para as regiões de baixa densidade. O crime de lesa-pátria escolhe uma vítima mais frágil e a máquina continua a faturar. Porque a alternativa seria fechar a torneira e isso nunca. Encerrar a lavandaria nem pensar. Carimbar vistos sem fazer perguntas dá de comer a um milhão de portugueses: políticos, advogados, empreiteiros e facilitadores, no Parlamento e nos Governos. E, seja como for, eles não sabem fazer outra coisa.