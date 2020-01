A curto prazo estamos todos mortos

Depois do primeiro embate provocado pela revelação dos Luanda Leaks, em versão choque e pavor, à segunda semana o universo de Isabel dos Santos recuperou o fôlego e passou ao contra-ataque. Não me refiro ao universo empresarial, evidentemente. Esse está em desmantelamento irreversível, como punição pelo crime de ter sido apanhada. O centro de negócios de Isabel dos Santos passará para o Dubai ou para a Rússia, provavelmente com a ajuda das autoridades portuguesas, que num gesto de despedida a uma longa relação de cumplicidade odiosa, tudo indica a deixarão vender as últimas participações e fazer escapar o dinheiro para uma qualquer offshore.

O universo de Isabel dos Santos que cá fica, e que está agora em modo de contra-ataque, é aquele a que me referi na semana passada, o dos advogados, gestores, banqueiros e senadores do regime que lhe abriram as portas e os bolsos. Sim, separaram-se todos dela, cortaram relações, anunciaram sabáticas para ponderar os seus pecados e terminar os seus doutoramentos em habilidade e hipocrisia. Mas já estão a reagir em defesa das suas estruturas e do seu ganha-pão, com um propósito muito claro: que tudo morra com Isabel dos Santos e que a infraestrutura de cumplicidade e assessoria criminosa volte discretamente ao negócio, ao serviço do próximo cleptocrata, corrupto global ou barão do crime.

Neste contexto, a revelação de que foi o hacker Rui Pinto o autor da fuga dos Luanda Leaks caiu do céu para os feitores do universo isabelino. Foi um ótimo pretexto para se passar a discutir o denunciante, em vez da denúncia. Armados de justa indignação contra o perigoso justiceiro, vários insignes juristas e cavalheiros de negócio apareceram a dar-nos palestras televisivas sobre a admissibilidade de provas obtidas por hackers e a falar-nos de "árvores envenenadas" para, sob a capa da proteção do Estado de Direito, justificarem e perpetuarem a inação da Justiça – e recolocarem todo o backoffice da corrupção no armário, onde continuará a zumbir, discreto como dantes e eficiente como sempre. A história de capa da Sábado desta semana mostra bem as promiscuidades do sector financeiro com o dinheiro sujo angolano e a forma como todos, incluindo políticos e reguladores, fecharam os olhos ou facilitaram negócios. Não, Isabel dos Santos não inventou nada.

Especialmente doloroso de ver, neste festival de branqueamento de imagem (talvez porque lhe falte já a habilidade de outros tempos), foi José Miguel Júdice, patrão do grande escritório PLMJ, onde durante anos o seu colega e amigo Jorge Brito Pereira assessorou Isabel dos Santos. No seu programa de comentário político na SIC Notícias – e fica para outro dia discutirmos o que fazem figuras como Júdice no papel de comentadores "isentos" – desfiou um rol deprimente de argumentos em defesa da riqueza acumulada nos negócios angolanos. Que Isabel dos Santos "nunca pediu nada de ilegal", que nunca notou que a filha do então Presidente de Angola usasse fundos públicos, que há muita coisa que ainda não sabemos. "Era prudente que houvesse mais prudência", rematou. Pois. E é vergonhoso que haja tão pouca vergonha.

Teixeira dos Santos foi pelo mesmo caminho. O presidente do EuroBic disse que o seu papel na lavandaria privativa de Isabel dos Santos não mancha a sua reputação – talvez porque já não a trouxesse muito limpa. Quanto às transferências para as empresas fachada da sua acionista, não tinha de as reportar. Aplicar os controlos ao branqueamento de capitais é sempre tarefa do vizinho.

Isto não são desculpas de mau pagador, são as regras do jogo. O bastonário da Ordem dos Advogado veio pregar que as provas do Luanda Leaks foram concebidas em pecado, mas ainda ninguém lhe ouviu um murmúrio sobre o facto de os advogados envolvidos nestes esquemas terem violado os deveres de comunicação de operações suspeitas. Processos abertos pela Ordem, zero. O que não admira: quando em 2017 foi transposta a quarta diretiva de branqueamento de capitais, obrigando os advogados e outros profissionais a reportarem negócios suspeitos, a Ordem anunciou olimpicamente que não cumpriria a lei, que consideram uma ofensa ao sagrado dever de sigilo – quando a lei visa precisamente criar uma separação sanitária entre os advogados que legitimamente defendem os seus clientes (por mais bandidos que estes possam ser) e os advogados que prestam assessoria no cometimento de crimes, a troco de chorudas comissões. Se o caro leitor quer saber a que cheira a impunidade, imagine o que lhe aconteceria se anunciasse em comunicado à imprensa que se recusa a cumprir uma lei que está em vigor em toda a União Europeia.

Muitas palavras para o ar, muitas cabeças na areia. A Justiça vai deitar para o lixo o riquíssimo manancial de informação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação porque os dados foram obtidos ilegalmente, em vez de abrir as suas próprias investigações e ir à procura dos mesmos dados de forma lícita. A investigação já foi adiantada, era só reconstituí-la! Mas não. Faz lembrar os casos de corrupção arquivados porque não se descobre quem ficou com o suborno: as investigações acabam onde deviam começar. É escusado discutirmos novos pacotes de combate à corrupção se as próprias instituições e poderes em Portugal trabalham na defesa da impunidade.

E não façam de Rui Pinto o vilão. Não, não queremos investigações criminais feitas por cidadãos privados, espiolhando quem lhes ocorre sem mandados judiciais. Mas se não querem Ruis Pintos a substituir-se às autoridades (e não os queremos), que faça a Justiça o seu trabalho! Porque se não há justiça, os cidadãos vão querer, ao menos, justiceiros. É o mal menor. O problema é que já somamos em Portugal anos a mais a resignar-nos ao mal menor – nas urnas, no funcionamento das instituições, na aplicação da lei, no uso da força do Estado sobre os cidadãos. Anos sucessivos de "males menores" somam um mal gigantesco que exige uma reforma profunda do regime – uma reforma que implica tirarmos do pedestal os senadores da República que nos trouxeram até ao descrédito completo das instituições e à degradação da própria democracia.

Se queremos a continuidade de um sistema democrático são e eficiente teremos de fazer ruturas; e aceitar que essas ruturas implicam varrer boa parte da elite nacional – os cavalheiros dos grandes negócios nos grandes escritórios de advogados, os políticos da negociata, os caciques do aparelho, os reguladores em porta giratória para os regulados, os comentadores instalados que nos propagandeiam um status quo envenenado. Está na hora! O medo de mudanças estruturais tem afundado o país num poço sem fundo de descrédito, estagnação económica e conflitualidade social. Se os poderes neste país (a começar pelo poder político) insistirem em tentar manter o país adormecido, a curto prazo pode não restar nada para salvar.