Alterações legislativas

Muito se tem falado sobre as alterações ao Código de Processo Penal que, acordadas entre o PS e o PSD, sem reflexão nem discussão foram aprovadas por unanimidade na Assembleia da República. À pressa e pouco antes da dissolução do Parlamento. Tais alterações, de forma inesperada e desadequada – porque, no essencial, totalmente estranhas ao assunto – foram integradas no pacote de leis anticorrupção. Não faziam parte do pacote apresentado pelo Governo nem da sua proposta legislativa.