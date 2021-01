O Procurador Europeu e os “lapsos” do concurso

Nos últimos meses, a nomeação do Procurador Europeu português tem sido alvo de grande polémica. Tudo começou no Verão quando se soube que o Conselho da União Europeia tinha preterido a candidata melhor classificada pelo comité de selecção, tendo optado pelo segundo candidato, na sequência de uma intervenção governamental. É verdade que a graduação do comité não tem carácter vinculativo, mas o que é certo é que no que diz respeito à esmagadora maioria dos países, o Conselho da União Europeia escolheu o candidato graduado em primeiro lugar por aquele. A escolha do candidato português divergiu substancialmente do padrão seguido nos restantes casos, não se olvidando que o Governo português teve uma intervenção relevante nesse domínio, num momento em que não o poderia fazer.O artigo 4º do Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro de 2017, refere que cabe à Procuradoria Europeia investigar, instaurar a ação penal e deduzir acusação e sustentá-la na instrução e no julgamento contra os autores e seus cúmplices nas infrações penais lesivas dos interesses financeiros da União previstas na Diretiva (UE) 2017/1371. Para o efeito, a Procuradoria Europeia faz as investigações e pratica os atos próprios da ação penal, exercendo a acção pública perante os órgãos jurisdicionais competentes dos Estados-Membros. Em suma, o Governo português quis ter uma palavra decisiva na escolha de quem realiza importantes funções na área da investigação criminal. Este aspecto só por si pode deixar sérias interrogações quando se esperam os fundos astronómicos vindos da Europa, na sequência da bazuca europeia. O Governo não deveria ter cedido à tentação de condicionar a escolha de quem vai investigar criminalmente matérias relevantes. Para além deste aspecto, há que ter em consideração como o fez no caso em concreto. O Governo português, para colocar em crise a graduação efectuada pelo comité de selecção, remeteu um documento ao Conselho da União Europeia em que grande parte da fundamentação assenta em factos falsos. Confrontado com notícias recentes, o Ministério da Justiça considerou que tais factos são meros lapsos, sem qualquer relevância. Mas será mesmo assim? Comecemos pelo primeiro. O Governo alegou que o candidato graduado em segundo lugar é Procurador-Geral-Adjunto, quando tal não corresponde à verdade. Será que é irrelevante? É evidente que não. Como facilmente se verifica nos concursos nacionais, quando concorre um Procurador-Geral-Adjunto contra um Procurador da República, como regra vence o primeiro, uma vez que possui uma categoria mais elevada. Por outro lado, o artigo 16º, nº1, alínea c) do Regulamento já mencionado exige para o preenchimento do cargo de Procurador Europeu que o candidato tenha as habilitações para ser nomeado para o exercício das mais altas funções do Ministério Público no Estado-Membro, ou seja, de acordo com o Regulamento o candidato teria de ser um Procurador-Geral -Adjunto. De uma assentada, com base em factos falsos, o Governo colocou o candidato graduado em segundo lugar num plano superior ao primeiro e, ainda por cima, fez crer que era o único que preenchia os requisitos exigidos pelo Regulamento. O lapso considerado como irrelevante tem muita importância, como facilmente se vê. Passemos a analisar o segundo "lapso". No documento já referido consta que o segundo candidato liderou a 9ª secção do DIAP de Lisboa entre 2002 e 2006, considerando que se trata do maior departamento português no combate à criminalidade económica financeira. Como resulta da própria informação, uma secção de um DIAP não é um departamento. É diferente liderar uma secção de um DIAP ou um departamento nacional como o DCIAP, mas o documento faz crer uma realidade diferente. Por último, o terceiro "lapso". O documento do Governo destaca que o seu candidato preferido liderou a investigação no processo denominado UGT, o mais complexo processo criminal ocorrido em território português respeitante a ilícitos criminais referentes à utilização do Fundo Social Europeu, envolvendo 36 arguidos. De acordo com o Governo, a sua participação numa posição de liderança investigatória e acusatória, testemunha a sua capacidade para lidar com processos de elevada complexidade. Em suma, de acordo com o Governo, o desempenho demonstrado pela investigação e acusação do processo UGT é uma prova segura que atesta a competência para o novo cargo a desempenhar. O problema é que mais uma vez tal não corresponde à verdade. O documento de sustentação da posição do Governo é bastante sucinto, não se olvidando que uma parte substancial da argumentação para afastar as conclusões de um comité internacional assenta em factos falsos que atribuem a um candidato um currículo que o mesmo não tem. No fundo, como o currículo apresentado pelo candidato não foi suficiente para o mesmo ser posicionado em primeiro lugar pelo comité de selecção, o Governo apresentou um suplementar elaborado por si para valorizar o candidato. Todo este processo coloca em causa a credibilidade da Justiça portuguesa e do Estado Português a nível internacional!Em entrevista recente, a Senhora Ministra da Justiça alegou que a inclusão dos factos falsos se deveu a lapso dos serviços e que somente conheceu o documento há poucos dias. Porém, em comunicado de 4 de Janeiro do corrente ano, o director demissionário da Direcção-Geral da Política de Justiça afirmou um estreito relacionamento com o Gabinete da Senhora Ministra da Justiça, afirmando que " esta informação foi preparada na sequência de instruções recebidas e o seu conteúdo integral era do conhecimento do Gabinete da senhora Ministra da Justiça desde aquela data". O comunicado foi rapidamente apagado do site. No comunicado do mesmo dia, emitido pelo Gabinete do Senhor Primeiro Ministro, admitiu-se que a informação remetida à representação portuguesa junto da União Europeia foi remetida ao Gabinete da Ministra da Justiça, ou seja, a informação já era conhecida pelo Gabinete há muitos meses. Se conjugarmos as informações é fácil perceber que a DGPJ não actuou à revelia ou por iniciativa própria. As informações que constam do documento só podem ter sido fornecidas por alguém que conhece bem a história do Ministério Público e o percurso profissional do candidato. Atenta a gravidade da situação, para apreciar todo este processo que mancha a Justiça portuguesa, a direcção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público irá reunir-se esta quinta-feira.