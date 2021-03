A eutanásia e o Tribunal Constitucional

Numa matéria tão sensível, não pode ser deixado um campo de interpretação tão vasto que permita um elevado grau de subjectivismo. Face a este quadro, o mais alto magistrado da Nação entendeu que a falta de densificação normativa parece não se conformar com a exigência constitucional em matéria de direito à vida e de dignidade da pessoa humana, nem com a certeza do Direito.

Sua Excelência, o Presidente da República, suscitou a intervenção do Tribunal Constitucional, para que este fiscalizasse preventivamente a constitucionalidade de várias normas destinadas a regular as condições em que a antecipação da morte medicamente assistida não é punível. Na fundamentação do seu pedido, o mesmo teve dúvidas, em especial, quanto a vários segmentos da norma que aqui transcrevemos, "considera-se antecipação da morte medicamente assistida não punível a antecipação da morte da própria pessoa, maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em i) situação de sofrimento intolerável, ii) com lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico ou doença incurável e fatal, iii) quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde".



O primeiro segmento que suscitou interrogações ao Presidente da República é o de situação de sofrimento intolerável, tendo aquele entendido que o conceito não resulta inequívoco das leges artis médicas e envolve uma forte dimensão de subjetividade. Na opinião daquele, o critério deverá ser preenchido medicamente, mas não é claro como será medido esse sofrimento, desde logo, se da perspetiva exclusiva do doente ou da avaliação efectuada pelo médico.



Este ponto é muito importante, pois se for tida em conta unicamente a perspectiva individual de quem solicita a morte antecipada, designadamente do ponto de vista da dor psicológica, abre-se a porta a uma multiplicidade de situações. O segundo critério que suscitou dúvidas ao Presidente da República foi a lesão definitiva de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico.