Mais de 12 milhões a somar à bancarrota da Praça de Touros do Campo Pequeno

Quisemos saber qual o posicionamento da Câmara Municipal relativamente aos apoios institucionais à tauromaquia. Principalmente quisemos uma justificação sobre os prejuízos financeiros para a autarquia decorrentes da cedência do direito de superfície.

O Grupo Municipal do PAN em Lisboa tem andado ocupado com mais uma polémica que envolve a indústria tauromáquica e a canalização de dinheiros públicos para esta prática. Desta vez trata-se da dívida de quase meio milhão de euros que a sociedade que explora a praça de touros do Campo Pequeno tem ao estado português e que abriu o caminho a uma série de outras evidências sobre os apoios institucionais que a Câmara Municipal de Lisboa poderá estar a dar. As dificuldades económico financeiras por que este espaço, no centro de Lisboa, está a passar veem comprovar a incapacidade da indústria da tauromaquia se auto financiar continuando a sobreviver à custa de dinheiros e outras benesses públicas.



A gestão deste espaço está condicionada pela Casa Pia de Lisboa que obriga a que se realizem touradas havendo ainda um número mínimo de touradas por ano. Esta imposição resulta de um contracto celebrado entre a Casa Pia de Lisboa e a Câmara Municipal de Lisboa em 1839, em que a autarquia estabelece que cede o terreno para a construção da praça de touros no Campo Pequeno, com a condição que ali sejam realizadas touradas e que se a Casa Pia der outro destino à praça de touros (que não a realização de touradas) a posse do terreno passa novamente para a Câmara Municipal.



Perante este cenário a deputada do PAN na Assembleia Municipal de Lisboa, Inês Sousa Real, pediu esclarecimentos claros a Fernando Medina na reunião desta semana. Quisemos saber qual o posicionamento da Câmara Municipal relativamente aos apoios institucionais à tauromaquia. Principalmente quisemos uma justificação sobre os prejuízos financeiros para a autarquia decorrentes da cedência do direito de superfície. Ou seja, decorre da cedência à Casa Pia uma isenção no pagamento de IMI (da Arena e das Lojas existentes no subsolo) num valor superior a 12 Milhões de Euros sendo que a entidade que está a beneficiar desta mesma isenção são os privados – quer a Sociedade de Renovação Urbana do Campo Pequeno (SRUCP), quer quem explora os espaços comerciais existentes. Apesar de Fernando Medina ter negado qualquer apoio, esperamos que seja por desconhecimento desta pasta em concreto, pois basta consultar a caderneta predial urbana associada ao espaço do Campo Pequeno, para qualquer um de nós ter as mesmas dúvidas que foram apresentadas e que evidenciam um apoio indirecto ao "Tauro negócio".



O mesmo acontece com o apoio institucional que esta entidade vem gozando ao ter aderido à Associação de Turismo de Lisboa! A pergunta colocada não podia ter sido mais clara, a Câmara Municipal preside à Associação de Turismo de Lisboa, pelo que nessa qualidade apresentou ou não uma proposta de alteração de estatutos com vista a não permitir que, em pleno Séc. XXI, entidades cuja actividade é lesiva do bem-estar animal possam aderir a essa entidade? Afinal, queremos Lisboa na moda, com uma mancha obscura no seu melhor pano? Promovendo uma actividade anacrónica e bafienta em pleno coração de Lisboa? Ou queremos um turismo ético e de respeito com os valores do nosso tempo?



Face à insolvência da sociedade que gere o Campo Pequeno também seria importante perceber se a autarquia estuda a possibilidade de reclamar a posse da sala de espectáculo e encontrar uma forma de substituir a realização de eventos tauromáquicos por outras atividades não violentas. Mas vamos aguardar as respostas por escrito da autarquia sobre esta matéria.



A nossa agenda é clara no que respeita à tauromaquia: Somos abolicionistas e vamos continuar a dar voz à maioria dos cidadãos e das cidadãs que já não se revê nesta prática e nem considera que ela acrescente nada à sua evolução como humanos. A questão não é 'se' é 'quando'. Porque nos iremos orgulhar de ter contribuído para uma Lisboa e um país livre de touradas!