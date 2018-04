Pagar o dobro por não sermos fiéis?

"Mas temos um problema relacionado com a capacidade que as operadoras têm revelado de contornar a lei e criar entraves à liberdade de escolha dos clientes. O PAN apresentou uma proposta para contrariar esta situação."

As alterações de 2011 à Lei das Comunicações Electrónicas ditaram um limite máximo de 24 meses para a duração dos contratos relativos a serviços de comunicações electrónicas e pretenderam promover um reforço da informação contratual e pré- contratual, de transparência no período de fidelização dos utilizadores às empresas de telecomunicações e uma maior ponderação no cálculo dos encargos cobrados nos casos de rescisão antecipada.

No entanto, a aplicação da lei não está a favorecer os consumidores portugueses como seria de esperar. Existem em Portugal enormes barreiras à alteração de fornecedor de serviços de telecomunicações por causa das cláusulas de fidelização. Isto faz com que a taxa de mudança de serviços no nosso país seja manifestamente inferior à média europeia, realidade criada pela desproporcionalidade das penalizações exigidas pelas operadoras aos consumidores que pretendem rescindir o contrato antes do fim do período de fidelização.

Por outro lado, os preços dos contratos que não têm fidelização duplicam em relação aos que têm fidelização. E mais: ao contrário do estipulado pela lei, os consumidores portugueses não têm acesso a informação esclarecida por parte das operadoras, que desvirtuam o espírito da lei "ocultando" as ofertas que representam alternativas à opção de fidelização a 24 meses.

De acordo com a legislação, as operadoras devem informar os consumidores de forma inequívoca, bem como permitir a comparação de diferentes períodos de fidelização. Porém, a conjuntura real é bem distinta: o fosso entre os diferentes serviços disponibilizados aumentou substancialmente, fazendo com que os tarifários sem fidelização ou com prazos mais curtos sejam bastante mais caros, o que não representa verdadeiras alternativas.

O objetivo de se ter alterado várias vezes este lei foi sempre o de levar as empresas de telecomunicações a oferecerem alternativas de contratos sem fidelização e fidelizações por períodos mais curtos. Mas como não é isso que está a acontecer e os consumidores portugueses não conseguem ter acesso imediato a essa informação, é necessário limitar o poder das operadoras e reforçar os direitos dos clientes, impondo também a obrigatoriedade de informações mais claras e pormenorizadas na tabela de preços dos serviços.

A legislação portuguesa está alinhada com a generalidade das legislações dos restantes Estados Membros – existem premissas neste campo impostos pela Comissão Europeia – que limitam, por exemplo, o período máximo de fidelização para 24 meses. Mas temos um problema relacionado com a capacidade que as operadoras têm revelado de contornar a lei e criar entraves à liberdade de escolha dos clientes.

O PAN apresentou uma proposta para contrariar esta situação. São assumidos os problemas de regulação deste sector e a necessidade de revisões legislativas. O que defendemos é: diminuir o período de fidelização máxima para seis meses e impor a obrigatoriedade de menção aos custos de instalação, bem como a previsão de encargos mensais de manutenção. Acima de tudo, queremos conciliar a necessidade dos portugueses terem acesso aos melhores serviços e à inovação neste sector, salvaguardando a sua liberdade de escolha. A nossa proposta baixou sem votação aos trabalhos de especialidade, pelo que ainda não sabemos o seu desfecho. Uma coisa é certa: com vontade, existe aqui espaço para harmonizar todos os interesses. Façamos esse caminho.