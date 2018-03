Mais crónicas de André Silva

A garraiada mais emblemática passou à História 15-03-2018 "A vitória do "Não" vem reconfirmar que a esmagadora maioria dos portugueses rejeita a tortura de animais para divertimento e pede o fim da tauromaquia."

Se pensar muito, muito, muito, muito, muito, consigo colocar-me no lugar do outro 13-03-2018 Cristas afirmou que "talvez" tenha pena dos animais se pensar "muito, muito, muito, muito, muito". Para além deste enorme esforço cognitivo, reforçou ainda que olha para a tourada "como um bailado" e que no CDS a tauromaquia é uma tradição com um elevado número de aficionados. Vejamos: talvez esta visão estratégica nem sequer esteja assim tão apurada

Um Hospital Veterinário para quem mais precisa 01-03-2018 Os animais têm vindo a assumir uma importância crescente no seio familiar e na própria cultura social, no combate ao isolamento e à exclusão, no desenvolvimento da personalidade humana – com especial enfoque nas crianças, nos jovens e na população sénior – e ainda no dever de combater o flagelo do abandono

O Rui não quer saber dos rios 21-02-2018 Não me surpreendeu que o novo líder do principal partido da oposição só tenha falado de árvores e de florestas quando invocou uma metáfora para justificar determinadas falhas éticas decorrentes da vida interna do partido.

Há mais tráfico e mais escravos em Portugal mas não há plano de combate 16-02-2018 Se todos estamos de acordo sobre a prioridade da prevenção e combate ao tráfico de seres humanos, todos estaremos de acordo sobre a preocupante inexistência de um Plano Nacional de Prevenção e Combate que sirva de suporte e directriz a um Estado de Direito

O leite é desumano 09-02-2018 O peso dos valores éticos e de bem-estar são ainda pouco importantes, as normas de bem-estar animal servem acima de tudo os interesses de quem os explora e os utiliza como fonte de obtenção de rendimento, e claro, servem ainda para lavar consciências.

Um cidadão informado não bebe leite 26-01-2018 O leite é um dos maiores embustes do século XX, descoberto, pouco a pouco, por cada vez mais pessoas.

São famílias portuguesas, com certeza! 19-01-2018 "Existem ainda desigualdades e diferenças entre a filiação por via da adopção e a filiação por via biológica que importa eliminar."

Canábis, uma questão de humanidade 13-01-2018 Se em tantas matérias o acto de legislar é apenas a ponta do novelo das mudanças efectivas que precisamos fazer, como todos sabemos, porque não dar o primeiro passo e confiar no sistema que todos queremos funcional e a disponibilizar as melhores possibilidades? Mais que um tema político, é uma questão de ciência e de humanidade.

Os partidos políticos servem para servir a sociedade 05-01-2018 O veto presidencial relativo às alterações feitas à lei do financiamento dos partidos veio reforçar o sentido de voto do PAN, que se opôs ao pacote de propostas que inclui medidas avulsas à boleia das recomendações feitas pelo Tribunal Constitucional respeitantes à fiscalização das finanças partidárias.

Espectáculos à custa de seres vivos não combinam com a magia do Natal 19-12-2017 Na Bolívia, Malta, Chipre ou Grécia é absolutamente proibida a utilização de qualquer espécie de animais nestes espectáculos.

Raríssimas são as vezes em que não paga o justo pelo pecador 14-12-2017 O escândalo associado ao caso Raríssimas tem contornos tão desprezíveis que me vou escusar de os repetir. Mas, por outro lado, traz lições e possibilidades de mudança que muito me agradam.

A lei como veículo de combate à violência 05-12-2017 Nos últimos 12 meses, 325 pessoas trans e de género diverso foram dadas como assassinadas. Estes são dados recolhidos nos países em que é possível denunciar e reportar este tipo de crimes como transfóbicos.

“Mente Sã, Corpo São” - Psicólogos e Nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde 24-11-2017 Os portugueses sofrem cada vez mais de doenças crónicas não transmissíveis relacionadas com maus hábitos alimentares ou com aquilo que se pode chamar de iliteracia alimentar e somos o terceiro país do mundo com a taxa mais alta de pessoas com perturbação psicológica.

O que o Governo não diz sobre a seca 17-11-2017 Em Portugal, e segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, todos os sistemas de águas subterrâneas estão contaminados, poluição que decorre do uso intensivo e abusivo de pesticidas e agrotóxicos na agricultura e através das descargas ilegais de efluentes das indústrias pecuária.