Para lhe apresentar as sugestões de roteiros pelo Alentejo e pelo Algarve que fazem a capa desta edição, os repórteres Catarina Moura, Joana Emídio Marques e Markus Almeida fizeram-se à estrada para identificar percursos que vão da serra à praia, do enoturismo à gastronomia, do desporto ao património. Foi neste último, ao passar por Alcáçovas, que o jornalista Markus Almeida conheceu um mestre na arte ancestral do chocalho. Chama-se Joaquim Sim Sim e passou a vida a produzi-lhos e a martelá-los para que tenham um som afinado. Joaquim começou naquela arte aos 12 anos, viu o fabrico de chocalhos tornar-se Património Cultural Imaterial da Unesco em 2005 e hoje, aos 82 anos, continua a ir todos os dias para a sua loja e oficina fazer o que faz tão bem. Visite-o.







A jornalista Catarina Moura durante a visita à Queijaria do Mira, em Odemira.



O jornalista Markus Almeida com o mestre chocalheiro Joaquim Sim Sim, em Alcáçovas.

Mais crónicas do autor Há 49 minutos Roteiros para o bom tempo Preparámos-lhe um conjunto de roteiros para conhecer o Alentejo e o Algarve em diferentes perspetivas; contamos-lhe o que a ciência da felicidade nos ensina sobre nós próprios; e entrevistámos o ex-jogador e selecionador da Polónia, Paulo Sousa. 01 de junho Por dentro do Chega Estivemos nos bastidores do Chega com o deputado único André Ventura; entrevistámos o candidato do PSD à Câmara do Porto, Vladimiro Feliz; e conversámos longamente com o fotógrafo e escritor António Homem Cardoso. 26 de maio Portugal, paraíso fiscal Contamos as histórias de estrangeiros que poupam muitos milhares de euros com as condições fiscais favoráveis. Ao mesmo tempo estivemos dentro do Tribunal de Contas, a instituição que controla a aplicação do dinheiro cobrado aos contribuintes. 19 de maio O tempo que ficou para trás Contamos como era a vida maravilhosa dos portugueses em Angola e Moçambique antes das independências, fomos entrevistar o presidente da Câmara de Odemira e recordamos a vida de Maria João Abreu, uma atriz que espalhava afetos. 13 de maio Bastidores: Um salto a Espanha Preparámos-lhe um guia para planear as suas férias à distância de uma viagem de carro. Conversámos com o famoso jurado do Masterchef Austrália e entrevistámos Adolfo Luxúria Canibal, que é agora coordenador do programa do candidato do PS de Braga. Mostrar mais crónicas

Tópicos Bastidores 893

Num mundo cada vez mais exigente, competitivo e impessoal, sucedem-se as notícias sobre o aumento dos números da ansiedade, da depressão e do stresse. Parece que na correria em que se transformaram as nossas vidas, nos esquecemos que o sucesso e a felicidade nem sempre andam de mãos dadas. Pelo menos são essas as conclusões a que chegaram os vários estudiosos daquela que pode já ser chamada de ciência da felicidade e que foram entrevistados pela subeditora Vanda Marques. Na Universidade de Yale, por exemplo, a aula mais popular é a da psicóloga Laurie Santos, que dá aos alunos uma série de estratégias científicas para encontrar o bem-estar. Por ela já passaram três milhões de estudantes que ficaram a saber que, mais do que as circunstâncias, a chave da felicidade pode estar nos nossos comportamentos e também na nossa mente. Conheça as estratégias para se tornar mais feliz a partir da página 66.Paulo Sousa interrompeu as férias de uma semana, antes do Europeu, para falar com aa partir de um hotel no Algarve. Durante hora e meia, passou em revista a sua carreira no futebol, que começou em miúdo no Repesenses, nos arredores de Viseu, e passou por Benfica, Sporting, Juventus ou Borussia Dortmund. Desde janeiro a treinar a seleção da Polónia, garante que vai para o Euro 2020 para ser campeão europeu.Boa semana.