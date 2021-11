Os processos das estrelas

Afinal, o que revelam os processos de Cristina Ferreira e Ljubomir Stanisic? Foi isso que a SÁBADO foi descobrir. No caso da apresentadora da TVI, ao chegar ao edifício do tribunal para consultar os documentos bastou à subeditora Sara Capelo identificar-se como jornalista para quem estava na receção lhe perguntar: "É o processo da Cristina, não é?" Ela retorquiu: "Deve ser o mais famoso deste edifício." O caso descreve as frustrações de Cristina Ferreira por não ter sido nunca encarada como consultora executiva e revela quanto ganhava pelas chamadas de valor acrescentado. E traz pormenores de bastidores de conversas entre a apresentadora, Francisco Pedro Balsemão e Daniel Oliveira.





Uma cirurgia para mudar a vida

A jornalista Lucília Galha e o repórter fotográfico Ricardo Meireles acompanharam durante quatro dias Tiago Alves, que desde os 7 anos sofre de distonia. A doença caracteriza-se por movimentos involuntários e, no caso dele, a maior dificuldade era fazer gestos de precisão, como pegar no garfo e na faca para comer ou apertar um botão. Foi operado a 28 de setembro (cirurgia acompanhada pelos repórteres da SÁBADO) e no passado dia 4, quando os jornalistas o visitaram em casa, ele estava à mesa e disse logo: “Já como de faca e garfo.” Estava radiante porque só aquela pequena conquista significa que recuperou muita da sua autonomia.







Os repórteres da SÁBADO assistiram à cirurgia e estiveram com Tiago Alves antes de ele ser internado. Tinha feito teste à Covid e respondeu que “deu positivo”. Enganara-se: foi negativo. Ricardo Meireles/Sábado

A importância do humor



O humorista Gregório Duvivier estará em Portugal para cinco espetáculos no fim deste mês. Antes, e durante uma hora, falou ao telefone com a subeditora Vanda Marques. Abordou as diferenças da língua – e como às vezes é preciso falar com os brasileiros como se fossem crianças, marcando as vogais – e a importância do humor. Critica Jair Bolsonaro, o fanatismo religioso e acredita que se pode problematizar tudo. Eram 17 horas no Brasil e a filha do humorista interrompeu a entrevista para lhe mostrar uma folha de uma árvore que tinha apanhado na rua.







Tiago Carrasco com o futebolista André Silva. O jornalista da SÁBADO ainda comentou que não é fácil marcar um penálti a Donnarumma. Ele retorquiu: “Não, eu é que devia ter rematado mais encostado ao poste”. DR

De Baguim do Monte para Leipzig



André Silva entrou na sala de reuniões do Leipzig com cara de poucos amigos. À sua espera, o enviado da SÁBADO, Tiago Carrasco, sabia porquê: na noite anterior, falhara um penálti contra o PSG, na Champions. Num dia chuvoso, o avançado falou da vida e da carreira: dos passeios nas florestas alemãs e dos mergulhos nos lagos e, especialmente, da infância em Baguim do Monte, perto do Porto, onde cresceu a praticar futebol, hóquei, natação e desportos de combate com os seis primos.



