Bastidores: Um namorado polémico

Enquanto estavam a preparar um perfil sobre a atriz Alexandra Lencastre, os jornalistas Carlos Rodrigues Lima e Sónia Bento descobriram a história de Nuno Fernandes, o seu atual namorado, apresentado publicamente na última gala dos Globos de Ouro. Desconhecido no meio das celebridades portuguesas, esconde um passado com condenações por cheques sem cobertura e uma pena de prisão por roubo com arma de fogo. A SÁBADO foi ver o processo e revela todos os pormenores. E pode ainda recordar as muitas histórias da atriz, que se tornou conhecida como Guiomar em 1989, no programa infantil Rua Sésamo.





Falar da Saúde e do... Benfica

Antes de começar a entrevista com os dois ex-ministros da Saúde, Maria de Belém e Adalberto Campos Fernandes, a jornalista Lucília Galha registou duas curiosidades: a primeira foi Maria de Belém ter-se queixado do ar condicionado – e pediu para que fosse desligado. “Senão termina a entrevista comigo aqui congelada”, disse, bem disposta. A seguir, Adalberto Campos Fernandes aproveitou para falar do Benfica, dada a proximidade da redação da SÁBADO ao estádio da Luz e o facto de ser adepto das águias. “Olhe, tive uma boa notícia ontem, parece que o Jorge Jesus vai para o Brasil, das melhores coisas que ouvi nos últimos tempos”, disse para Maria de Belém, que lhe respondeu: “Podia deixar ali uma mensagem no estádio.” O tom da entrevista, que durou 1h50, já não foi tão leve, abordando desde a Covid-19 aos problemas na Saúde. No final, os dois ironizaram: “Tem aí material para cinco revistas e ainda lhe demos alguns soundbytes.”



O “mas” que muda tudo num elogio

O cérebro das crianças funciona de forma diferente do dos adultos porque ainda não está totalmente desenvolvido, mas há erros que alguns pais cometem que são fáceis de perceber. Ao fazer um elogio – “Arrumaste tão bem o quarto” – acrescentar um “mas” muda tudo. “Há uma norma na linguagem em que tudo o que vem depois de um ‘mas’ é mais reforçado. Se te disser: ‘És muito boa entrevistadora, mas chegaste tarde à entrevista’, estou a anular a boa entrevistadora. Sempre que recriminamos ou corrigimos uma criança devemos focar-nos no que fez de bem e em reforçar o processo mental que teve”, explicou Álvaro Bilbao. A conversa com o psicólogo espanhol deu um bom exemplo, porque, de facto, a jornalista Vanda Marques não encontrava a palavra-passe do Zoom e atrasou-se três minutos a entrar na reunião.