O regresso do Sr. Televisão

Contamos como José Eduardo Moniz prepara o assalto à liderança da SIC nas audiências; traçamos o retrato de Salvador Malheiro, o homem da máquina do PSD; e entrámos no mundo secreto das reservas dos museus portugueses.

Com a luta das audiências ao rubro, a TVI decidiu fazer regressar o homem que tantos sucessos deu à estação de Queluz de Baixo. Para lhe contarem como José Eduardo Moniz pretende dar o impulso que permitirá ao canal ultrapassar a SIC ao fim de dois anos, as jornalistas Raquel Lito e Sónia Bento contactaram cerca de 40 pessoas, entre profissionais da TV, do Benfica e amigos próximos do próximo diretor-geral da TVI. Já o próprio preferiu não participar neste trabalho, justificando-se com um simples SMS: "Não considero oportuno fazer qualquer comentário, muito obrigado pelo interesse que manifestou."





O senhor que se segue no PSD

Pelo contrário, Salvador Malheiro, o homem que nos últimos anos ganhou o estatuto de homem da máquina do PSD, mostrou-se sempre disponível – e até ansioso – para colaborar com a jornalista Margarida Davim no perfil que traçamos nesta edição. No momento em que a maioria absoluta de António Costa atirou Rui Rio para o lote dos perdedores, Malheiro perdeu parte do poder. Mas a rede que mantém no partido faz dele alguém com peso na definição do senhor que se segue. Um percurso surpreendente para quem só se tornou militante social-democrata em 2004.



Deus visto pela ciência

A subeditora Vanda Marques também não teve dificuldades em marcar uma conversa por Zoom com os franceses Michel-Yves Bolloré e Olivier Bonnassies, autores de um livro que reúne as provas científicas da existência de Deus e que já vendeu mais de 100 mil exemplares. Nenhum fala de fé, mas reforçam que a Cosmologia e as últimas descobertas da ciência indicam que existem um ser superior.



Mundo secreto dos museus

Entrar nas reservas de um museu é como entrar nos bastidores de um teatro, mas de alta segurança. As peças estão armazenadas, umas a seguir às outras para poupar espaço, e parecem perder um pouco da sua grandiosidade. Por outro lado, é um privilégio ver objetos que não estão expostos, alguns há décadas. A jornalista Susana Lúcio teve a oportunidade de entrar nesse mundo secreto, onde o nível de segurança é tão elevado que há reservas que não estão sequer identificadas como tal. Para manter esse mesmo secretismo, a SÁBADO não foi sequer autorizada a fazer grandes planos para não revelar informação sensível.



Boa semana.









